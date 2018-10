Keiko Fujimori apoya ley de libertad anticipada que beneficiaría a su padre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori y líder del partido fujimorista Fuerza Popular, anunció hoy (4 de octubre del 2018) su apoyo a un proyecto de ley para otorgar la libertad anticipada a los presos mayores de 80 años, lo que beneficiaría a su padre, cuyo indulto fue anulado y deberá volver a prisión.

La iniciativa legislativa fue presentada hoy por 'Los Avengers', como se autodenomina el grupo congresistas liderado por Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko, que fueron expulsados de Fuerza Popular y algunos incluso suspendidos del parlamento, que domina con mayoría la formación que dirige Keiko.



Keiko aseguró hoy a periodistas que la propuesta "será evaluada por la bancada de Fuerza Popular", pero anticipó que está a favor de que se debata y se apruebe.



"Durante años hemos buscado justicia a través de las instituciones, y a través de las leyes y los órganos constitucionales. Sin embargo, no hemos encontrado justicia", relató Fujimori en la puerta de la clínica donde su padre fue ingresado por una descompensación al enterarse que le habían anulado el indulto.



"Por el contrario, hemos visto una baja y burda manipulación política de parte de diferentes gobernantes", agregó Fujimori, quien se quedó a las puertas de la Presidencia de Perú en las dos últimas elecciones.



El proyecto de ley fue anunciado horas antes por el congresista Marvin Palma en un mensaje público hacia Kenji Fujimori, suspendido en su cargo de congresista por supuestamente haber intentado comprar votos para evitar la destitución en el Congreso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

​

"Lo habrías presentado como hijo, si estuvieras en el Congreso... ahora el debate está en manos de la Fuerza Número Uno", dijo Palma en referencia a Fuerza Popular.



Kenji Fujimori pronto le respondió para decirle que estaba "enormemente emocionado y profundamente agradecido". "Seguiremos luchando juntos", sostuvo.



Con los votos de Fuerza Popular fue desestimado en mayor de 2017 un proyecto de ley para otorgar arresto domiciliario a los presos mayores de 75 años, una iniciativa que era bien vista por Kenji Fujimori.



El hijo menor está considerado el principal promotor del indulto que el expresidente Kuczynski le otorgó a su padre bajo serias sospechas de tratarse de un acuerdo político.



Kuczynski liberó a Fujimori la pasada Navidad, solo tres días después de que se salvase de ser destituido del Congreso gracias a la abstención de 'Los Avengers', que rompieron el voto unitario de Fuerza Popular por iniciativa de Kenji, quien había pedido en reiteradas ocasiones al mandatario indultar a su padre.



La resolución del indulto argumentaba que Fujimori debía ser excarcelado porque sufría una enfermedad grave y degenerativa, mas no terminal, aunque no especificaba cuál.



Sin embargo, el juez Hugo Núñez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú anuló este miércoles el indulto al considerar que el indulto tuvo irregularidades en su tramitación y contraviene las obligaciones del Estado peruano en materia de derechos humanos.



Antes de que las autoridades peruanas ejecuten la sentencia y devuelvan al expresidente a prisión, Fujimori fue hospitalizado por una aparente reaparición del cuadro de fibrilación auricular paroxística, uno de los males crónicos que sufre.



Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y de los secuestros de un empresario y un periodista, todos ellos considerados delitos de lesa humanidad.

Al expresidente peruano, de 80 años, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, le quedan por cumplir en prisión más de 14 años de pena, por lo que la terminaría de purgar 2032 con 94 años.