Kazajistán desmiente afirmaciones chinas sobre nuevo virus mortal

Kazajistán desmintió el viernes 10 de julio del 2020 afirmaciones de la embajada china según las cuales un nuevo virus más mortal que el que provoca la covid-19, se expande en varias regiones de este gigantesco país de Asia central.

En un mensaje dirigido a sus ciudadanos, la embajada china en Nur-Sultan, capital del país, advirtió el jueves contra una nueva enfermedad “con índice de mortalidad de lejos superior a la covid-19” que habría provocado según este texto 1 772 muertos en los seis primeros meses de 2020 y “628 solamente en el mes de junio”.



El comunicado hablaba inicialmente de “neumonía kazaja” pero luego ese término fue reemplazado por “neumonía no covid”.



Según la embajada, tres regiones de Kazajistán están afectadas y entre las víctimas habría ciudadanos chinos.



Las afirmaciones “de los medios chinos no corresponden a la realidad” aseguró el viernes el ministerio de Salud kazajo, sin aludir al comunicado de la embajada china.



El ministerio sí aludió a pacientes registrados como afectados por neumonía y no por el nuevo coronavirus, aunque tuvieran síntomas, pues los test de covid-19 fueron negativos.



En total, el país había registrado oficialmente el viernes 57 747 casos y 264 fallecimientos, pero como sus vecinos de Asia central, es acusado por observadores y ONG de minimizar la magnitud de la pandemia.