La tercera tregua humanitaria en Karabaj, en peligro

Una nueva tregua humanitaria, la tercera en casi un mes de guerra entre azerbaiyanos y armenios en la zona de Nagorno Karabaj, entró en vigor a las 04:00 de este lunes 26 de octubre de 2020, pero minutos después las partes beligerantes se acusaron mutuamente de no respetar el alto el fuego.

"Las fuerzas armadas de Armenia, en violación del nuevo régimen de alto el fuego humanitario, disparan contra la ciudad de Terter y aldeas de la región homónima", denunció el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán.

Esta acusación fue refutada en el acto por Armenia, que a su vez denunció que el Ejército azerbaiyano atacó posiciones armenias en Nagorno Karabaj, enclave armenio en territorio de Azerbaiyán.



"A las 08:45 la fuerzas armadas de Azerbaiyán abrieron fuego de artillería contra las posiciones del Ejército de Karabaj en el sector noreste", afirmó la portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Shushán Stepanián.

Poco después, Ereván acusó a Azerbaiyán de haber utilizado la aviación militar para atacar la ciudad de Martuni, acusación que Bakú calificó de "desinformación".



Bakú y Ereván declaran su apego a la tregua, pero...



Al mismo tiempo, tanto Azerbaiyán como Armenia y las autoridades karabajíes declararon hoy su apego a la tregua acordada este fin semana en Washington con la mediación de Estados Unidos, uno de los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) junto a Rusia y Francia.



"Pese a varias provocaciones, se respeta en general el alto el fuego", aseguró el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien recalcó que la parte armenia cumplirá estrictamente la tregua.



Pero con el paso de las horas la situación en el frente se agravó y se multiplicaron las acusaciones de violaciones del cese al fuego.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán denunció al mediodía un segundo ataque con artillería contra la ciudad de Terter, sobre la que, según el comunicado castrense, desde el 27 de septiembre pasado han caído más de 15 000 proyectiles de artillería de diverso tipo.



Por su parte, los militares armenios aseguraron que las fuerzas azerbaiyanas atacaron con cohetes la ciudad de Martuni, en el sureste de Nagorno Karabaj.



Un civil murió hoy y otros dos resultaron heridos en un ataque también con cohetes contra la aldea Aventaranots, denunció el defensor del Pueblo karabají, Artak Beglarián.



Alíev exige calendario de retirada como condición para la paz



Mientras, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, dio ordenes a las Fuerzas Armadas a no caer en provocaciones, según aseguró.



En un discurso televisado a la nación volvió a exigir a Armenia un calendario de retirada de los territorios azerbaiyanos ocupados como condición para la paz.



El mandatario aseguró que Bakú no permitirá la congelación del conflicto mediante el alargamiento indefinido de las negociaciones.



"Si queréis ir por la vía pacífica, bien. Nos debéis presentar un calendario de retirada de las tropas. Armenia hasta ahora no nos lo ha presentado. Si el asunto queda congelado, a nosotros no nos conviene", dijo Alíev.



Sostuvo que durante casi 30 años los copresidentes del Grupo de Minsk intentaron que Azerbaiyán se resignara al proceso de congelación del conflicto, y les recordó que "deben ser neutrales".



"Pero hemos creado una nueva realidad. Y todos tienen que tener en cuenta esta nueva realidad. Apenas empezamos a liberar nuestros territorios de la ocupación, ved lo que ocurre, la presión que ejercen sobre nosotros", desde fuera, agregó.



El mandatario aseguró que los azerbaiyanos está "hartos de estas negociaciones".



"Ereván buscaba que las conversaciones se eternizaran para engañarnos permanentemente, para que este problema quedara congelado para siempre, para que nuestros territorios queden siempre bajo la ocupación", subrayó.



Pese a todo, no se mostró en contra de la reunión que celebrarán el próximo jueves en Ginebra los ministros de Exteriores de Azerbaiyán y Armenia, Jeihun Bayrámov y Zohrab Mnatsakanián, respectivamente.



"No estoy en contra, que se reúnan. Pero nosotros queremos que las negociaciones tengan sentido, que aceleren la solución del conflicto", dijo el presidente azerbaiyano.



"Si queréis salvar a este falso país, decidle que se vayan (de los territorios ocupados). Una palabra vuestra será suficiente para que se vayan", se dirigió a los "protectores de Armenia".