Justicia Social lleva al límite los plazos del CNE para el Parlamento Andino

A las 23:59 de este jueves 21 de enero de 2021 vence el plazo que tiene Justicia Social para inscribir a sus candidatos para el Parlamento Andino. La situación de este movimiento retrasa la impresión de papeletas para esta dignidad, a 17 días de los comicios.

Un boletín del equipo de prensa de Álvaro Noboa informó que el empresario bananero “inscribirá” a dichas candidaturas para las elecciones generales del 7 de febrero, pero esto no se concreta a seis horas de que termine el plazo.



Sin que se califiquen las candidaturas y se cierren las listas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede disponer la impresión de papeletas para parlamentarios andinos.



En una sesión del Pleno, el pasado miércoles, el organismo acató una sentencia de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a favor de Justicia Social y entonces le concedió 24 horas para que lo haga, a través del sistema informático.



En la cuenta de Facebook del empresario apareció un mensaje esta tarde. “Los políticos creen que pueden engañar al pueblo en estas elecciones, aprobando solo a los candidatos al Parlamento Andino de la lista 11 y no la candidatura de Álvaro Noboa para presidente”, señaló.



Sylka Sánchez, quien impulsa la candidatura de Noboa, insistió para que el CNE inscriba al empresario como postulante a la Presidencia de la República junto con Gino Cornejo, algo que las autoridades del organismo descartaron.