Justicia Social anuncia batalla jurídica para inscribir a Álvaro Noboa

El movimiento Justicia Social agotará todas sus armas jurídicas para tratar de que se inscriba la candidatura presidencial de Álvaro Noboa para las elecciones generales del 2021. El círculo cercano del empresario insiste en una supuesta confabulación para dejarlo fuera de los comicios, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) argumenta que el grupo no cumplió los plazos electorales para inscribir al reemplazo de Fabricio Correa, quien fue electo en primarias, pero luego renunció a la nominación.

Silka Sánchez, vocera de Justicia Social, arremetió contra las autoridades del CNE y los tildó de “corruptos”. A través de una conferencia de prensa ofrecida este lunes 23 de noviembre del 2020, Sánchez cuestionó un comunicado emitido por el ente electoral, en donde se advierte que no se dará paso a que el movimiento realice nuevos procesos de democracia interna e inscripción de candidatos para las dignidades de Presidente, Vicepresidente y Asambleístas Nacionales. “Pretenden engañar a la ciudadanía con una cortina de humo sin firma de responsabilidad. Se están inventando mentiras para poner obstáculos y crear incidentes”, señaló la política.



Sánchez confirmó que han ingresado tres recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El primero, fue un pedido de ejecución de sentencia, para que se cumpla lo dispuesto por el propio TCE, que ratificó que Justicia Social conserva su personería jurídica, luego de que el CNE los eliminara del registro. Además, en el fallo se establecieron medidas de reparación, para que el grupo continúe en carrera electoral “en igualdad de condiciones” que el resto de organizaciones políticas.



El segundo, es un recurso subjetivo en contra de la resolución del CNE que “reconsideró” los lineamientos para que Justicia Social siga en la contienda electoral. El Consejo dispuso que se retome el proceso de inscripción de sus candidatos, pero solo en las provincias en las que no ingresaron la documentación y en donde no pudieron hacer primarias. Esta resolución dejó sin posibilidades de que se inscriba la candidatura de Noboa para la Presidencia, pues el CNE argumentó que Justicia Social sí hizo primarias para esa dignidad y no reemplazó a Fabricio Correa dentro de los plazos establecidos.



El tercer recurso, es una acción de queja en contra de los consejeros del CNE, ya que consideran que incurrieron en una supuesta infracción electoral. Además, Sánchez habló de denunciar a los consejeros en la Fiscalía General del Estado, por supuesto “incumplimiento de orden judicial ante juez legítimo”.



La batalla legal también tendrá lugar fuera del país. Sánchez anunció que presentaron denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



La vocera de justicia social también atacó al movimiento Creo y al Partido Social Cristiano (PSC), aduciendo que tienen temor de que se califique la candidatura de Noboa porque “lidera las encuestas”.

Cronología del caso Justicia Social:



16 de septiembre del 2020



El CNE eliminó al movimiento Justicia Social del registro de organizaciones políticas luego de llevar a cabo un proceso administrativo de revisión. La decisión se sustentó en un informe de Contraloría que detectó irregularidades en las firmas que la agrupación presentó para obtener su personería jurídica.



6 de octubre del 2020



Arturo Cabrera, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aceptó un recurso subjetivo y falló en primera instancia a favor del movimiento, dejando sin efecto la resolución que lo eliminó del registro de organizaciones políticas. Diana Atamaint, presidenta del CNE, apeló la sentencia.



30 de octubre del 2020



El Pleno del TCE negó la apelación de Atamaint y ratificó que Justicia Social conserva su personería jurídica. Además, dictó medidas de reparación. Se dispuso que el CNE adopte todas las medidas administrativas necesarias para que el movimiento cuente con el tiempo razonable y los medios adecuados, en igualdad de condiciones que tuvieron las demás organizaciones políticas, para realizar primarias, inscripción y calificación de candidaturas para las elecciones del 2021.



5 de noviembre del 2020



En cumplimiento de la sentencia del TCE, el Consejo Nacional Electoral aprobó una resolución que dispuso a las Juntas Provinciales Electorales que no dieron paso al proceso de inscripción, iniciar el trámite y calificar las candidaturas de asambleístas. Se otorgó cinco días para que realicen sus procesos electorales internos y un plazo de dos días, posterior a las primarias, para la aceptación del cargo de los precandidatos. Además, se concedió un plazo de ocho días para que continúe con el proceso de inscripción de las candidaturas, mediante la web o a través de las secretarías de las delegaciones electorales, en aquellos casos en los que el proceso de inscripción de candidaturas no se encontraba concluido.



7 de noviembre del 2020



Álvaro Noboa anuncia sus aspiraciones para la Presidencia de la República, auspiciado por Justicia Social. El movimiento solicitó la inscripción del binomio presidencial conformado por Álvaro Noboa y Gino Cornejo, a través del sistema en línea del Consejo Nacional Electoral.

12 de noviembre del 2020



El CNE reconsideró su resolución del 5 de noviembre y estableció nuevos lineamientos para que en la reparación a Justicia Social el movimiento “no goce de beneficios” que no tuvieron el resto de organizaciones políticas. Se estableció que se reactivarán los procesos de calificación de candidaturas que quedaron pendientes, “sin que eso signifique la automática inscripción de nuevas candidaturas presentadas o extender los plazos para aquellos procedimientos de inscripción que no fueron concluidos por responsabilidad de la organización política, cuando no existía ninguna limitación para ingresar en el sistema”.



15 de noviembre del 2020



Justicia Social apeló la reconsideración del CNE que dejó sin posibilidad de participar a Álvaro Noboa. El recurso todavía no ha sido admitido a trámite. Si la apelación es calificada, el TCE tendría otros 15 días para emitir una sentencia.