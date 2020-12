Justicia Social dice que candidatura de Álvaro Noboa sigue vigente

Justicia Social insiste en que la candidatura de Álvaro Noboa está en pie. La tarde de este domingo, 27 de diciembre del 2020, Sylka Sánchez vocera de esa candidatura presidencial, se pronunció sobre los recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Sánchez dijo que el próximo martes 29 de diciembre, se realizará la audiencia en el TCE sobre la denuncia que presentaron en contra de cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) por “grave delito electoral”.



Eso implica que aún no están resueltas todas las causas para determinar la situación de la candidatura de Noboa. Sánchez dijo que el TCE debe emitir un certificado en el que se declare que no existen causas pendientes para continuar con la impresión de las papeletas.



La vocera manifestó que está en manos del TCE el hacer cumplir con la sentencia que devolvió a Justicia Social su vida jurídica. Recordó que después de esa decisión Noboa fue inscrito. "El CNE no ha querido calificar la candidatura", dijo.



En la rueda de prensa también se refirió a la sentencia del juez del TCE, Joaquín Viteri, emitida este sábado 26 de diciembre.



En esa resolución, el TCE pide al CNE que precise las circunscripciones en las que Justicia Social no ha realizado sus procesos de democracia interna, designación de candidatos, aceptación de postulaciones, inscripción y calificación de candidaturas.



Asimismo, la resolución señala que Justicia Social no podrá realizar nuevamente dichos procesos para las circunscripciones en las que ya se cumplió con esos trámites.



Sánchez señaló que Justicia Social está en la capacidad de cumplir “en un día” con los procesos de democracia interna que están pendientes. Añadió que la candidatura de Noboa no es la responsable de que el CNE no haya enviado a impresión las papeletas para las elecciones de febrero del 2021.