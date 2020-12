Justicia Social se alista para ratificar a Álvaro Noboa como su presidenciable, tras sentencia del TCE

El movimiento político Justicia Social prepara una convención nacional para definir sus candidaturas para las elecciones del 2021, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio vía libre para que sus postulaciones sean inscritas.

Sylka Sánchez, vocera política de Álvaro Noboa, confirmó la mañana de este miércoles 9 de diciembre del 2020 que -tras la sentencia del máximo organismo electoral- confirmarán al empresario bananero como su carta presidencial y a Gino Norero, como su compañero de fórmula.



"La sentencia del TCE otorga al partido Justicia Social, lista 11, un nuevo plazo para inscripción de candidaturas y para la calificación de las mismas. Vamos a convocar a una convención nacional del partido Justicia Social y vamos a hacer primarias para todas las dignidades de elección popular en estas elecciones 2021", afirmó.



La madrugada del 9 de diciembre se hizo pública la sentencia del TC, en la que se dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgar a Justicia Social un nuevo plazo para que se inicie la inscripción de "todas las candidaturas a las dignidades de elección popular constantes en la convocatoria a elecciones 2021, sin perjuicio de convalidar explícita y exclusivamente las que se encuentren calificadas y en firme".



Así, el fallo del Tribunal obliga al CNE a tramitar la inscripción del binomio Noboa-Cornejo. Semanas atrás el organismo reconsideró los lineamientos para que Justicia Social pueda participar en los comicios, en igualdad de condiciones, acatando la sentencia del TCE que le restituyó su personería jurídica.



El CNE argumentó que no cabía la inscripción de un nuevo binomio presidencial, pues no se reemplazó a Fabricio Correa dentro de los plazos legales, tras renunciar a su postulación.



El TCE, además, pidió al CNE que Justicia Social cuente con el tiempo razonable para realizar elecciones primarias y efectuar la aceptación de candidaturas en aquellas circunscripciones electorales que no las hubiera realizado "por no disponer del mismo tiempo y certeza que las demás organizaciones políticas".



Según Sánchez, en el CNE hubo un conflicto de intereses por parte del PSC y Creo que, según ella, han buscado sacar a Noboa de la papeleta. La vocera también afirmó que el guayaquileño goza de buena salud, por lo que descartó rumores de una supuesta afectación.



"El abogado Álvaro Noboa ya está en la papeleta de este año 2021 y va a ganar en primera vuelta", aseguró.