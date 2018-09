La justicia saudita obliga a un padre a procurar un pasaporte a su hija

LEA TAMBIÉN

La justicia saudita falló a favor de una mujer que llevó ante la justicia a su padre, quien se negaba a permitirle tener un pasaporte, informaron este jueves 20 de septiembre del 2018 medias locales.

La mujer, de 24 años y originaria de Yeda (oeste), cuyo nombre no se reveló, había solicitado a la justicia que retirara a su padre su papel de tutor, después de que se negara a hacer los procedimientos necesarios para que ella obtuviera un pasaporte y pudiera ir a estudiar al extranjero, indicaron medios locales como el diario progubernamental Okaz.



El sistema de tutela masculina obliga a las mujeres a obtener el permiso de su pariente masculino más cercano en la mayoría de ámbitos de su vida, como viajar o casarse.



El tribunal saudita exigió que el padre procure un pasaporte a su hija, según las mismas fuentes, que no precisaron la fecha del juicio de este caso, poco común en el reino.



Según el diario Okaz, la joven vivía con su madre y no veía a su padre desde hacía seis años.



El reino ultraconservador lanzó en los últimos meses varias reformas sociales, entre ellas una relajación de las restricciones impuestas a las mujeres, que ya tienen derecho a conducir, a asistir a partidos de fútbol y a acceder a empleos hasta ahora reservados a los hombres.



Y el objetivo de Visión 2030, el gran programa de reformas lanzado por el príncipe Mohamad bin Salmán, es hacer que la proporción de mujeres en la población activa sea de un tercio, frente al 22% actual.



Pero muchos activistas locales consideran que el rígido sistema de tutela hace que muchas mujeres sauditas sigan siendo vulnerables a los caprichos de un padre conservador, un marido autoritario o un hijo enojado.

“Si una mujer tuviera derecho a obtener su propio pasaporte -como lo tienen los hombres-no necesitaríamos un tribunal” para fallar sobre esta cuestión, reaccionó en Twitter Latifah Ashaalan, una miembro del Consejo de Shura, un órgano consultivo que aconseja al gobierno.