La Justicia rusa impone a Navalni 30 días de prisión preventiva

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, recibió este lunes 18 de enero de 2021 30 días de prisión preventiva durante una vista judicial celebrada en las dependencias de la policía en las afueras de Moscú donde se encuentra desde que fue detenido anoche a su regreso de Alemania.

"Me han impuesto 30 días de prisión preventiva, hasta el 15 de febrero de 2021", escribió Navalni en su cuenta de Twitter desde la misma sala.



La vista judicial contra el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, comenzó hoy en las dependencias de la policía de las afueras de Moscú donde se encuentra desde que fuera detenido el domingo por la noche a su regreso de Alemania.



"Esto es el grado máximo de ilegalidad", dijo Navalni al comienzo de la vista en un video colgado por sus colaboradores en las redes sociales.



Navalni, que volvió a su país después de ser envenenado en agosto de 2020 con el agente químico Novichok, podría ser condenado a varios años de cárcel al no personarse ante la autoridad por un antiguo caso penal.



El Servicio Federal Penitenciario de Rusia, que emitió en diciembre pasado una orden de busca y captura contra el opositor, se dirigió a los tribunales para que conviertan la pena suspendida de 3,5 años que le fue impuesta a Navalni por una firme.



En relación con esa condena, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón a Navalni, que por ese motivo también fue inhabilitado como candidato al Kremlin.



"¿Por qué la vista del tribunal transcurre en la policía? No lo entiendo", agregó el opositor en el vídeo.



Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos demandaron la liberación inmediata del líder de la oposición extraparlamentaria, que acusa al presidente ruso, Vladímir Putin, de ordenar su asesinato.