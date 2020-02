10 preguntas para entender el caso Sobornos que investiga a Rafael Correa

LEA TAMBIÉN

El caso Sobornos es una trama compleja que involucra a 21 personas entre exfuncionarios públicos y empresarios.

En este proceso están acusados Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y 17 personas más por el presunto delito de cohecho.



Según la Fiscalía, cada sospechoso tuvo un rol y sus acciones se entendieron durante cuatro años, desde el 2012 hasta el 2016. A continuación, 10 dudas que han surgido en el caso.

1. ¿Hay pruebas?



Hay más de 300 pruebas que se dividen en testimonios, experticias y documentos.



2. ¿Cuáles son las pruebas más importantes?



Las que tienen triple comprobación. Por ejemplo: lo dicho por una persona se confirma porque existen documentos y esto se corrobora porque otra persona dice o tienen más documentos que demuestran que la información es real.



Por ejemplo:



La primera pista: Pamela Martínez, antigua asistente del expresidente Rafael Correa, señala que el entonces Mandatario le pidió que recibiera el dinero de los contratistas y que haga una doble contabilidad de los aportes para las campañas de Alianza País.



Primera comprobación: Criminalística halló en la computadora de Laura Terán, antigua asistente de Martínez, documentos sobre la doble contabilidad.



Segunda comprobación: La información como fechas, montos y números de facturas se cruzó con las facturas originales y copias.



Tercera comprobación. Las empresas que facturaron entregaron sus versiones en la Fiscalía o dijeron que dieron servicios a Alianza País, pero recibieron el dinero de empresarios.



3. ¿Existieron los pagos ilícitos de dinero?



Geraldo Pereira de Souza, exdirector financiero de Odebrecht, dice que la constructora pagó a Alianza País. Pedro Verduga, dueño de Equitesa, señala que su constructora también dio aportes para ese movimiento, pero presionado por Pamela Martínez. Los demás contratistas niegan todo.



4. ¿Entonces, hubo o no aportes económicos a Alianza País?



Lo que dicho por Pamela Martínez se confirma con la versión de Laura Terán, pero también con documentos de Excel hallados.



5. ¿Qué dicen los documentos?



Son archivos en donde se registró con detalle los montos entregados por los empresarios. En unos casos se usaron códigos: “un palo” era un millón de dólares. También se usaron contraseñas: SP= Señor Presidente. JG o L1: Jorge Glas o Líder 1.



En estos documentos existen fechas, montos y números de facturas, por distintos servicios como sonido, alimentación, confección de camisetas, banderines, uniformes, gigantografías, estudios de opinión pública.



6. ¿Cómo se comprueba que los archivos no fueron forjados o escritos en el 2019 cuando estalló el caso?



Las facturas son reales porque se registraron ante el SRI y, en otros casos, las propias empresas que facturaron entregaron las copias certificadas a la Fiscalía.



A continuación, algunos ejemplos:



HIDALGO & HIDALGO S.A. pagó la factura No. 2222 de Vertigo de fecha 16 de enero de 2013, por filmación de video institucional, por la cantidad de USD 300 000.



FOPECA pagó la factura No. 41513 de Creacional S.A., de fecha 13 de diciembre de 2013, por concepto de honorarios profesionales marketing publicitario, por la cantidad de USD 60 480.



Mercantil Técnica Córdova (Metco) pagó la factura No. 1142 emitida por Carlos Xavier Rabascall Salazar, de fecha 27 de diciembre de 2013, por el concepto de honorarios profesionales de asesoría en comunicación estratégica por la cantidad de USD 7 840.



7. ¿Las facturas pidieron ser por trabajos de comunicación para las constructoras y no para Alianza País?



Quienes emitieron las facturas entregaron sus versiones a la Fiscalía y dijeron que fueron por servicios profesionales de comunicación, publicidad, show y demás que se dio a Alianza País.



Ejemplos de versiones:

Lugar donde se encuentra: Testigo ¿Qué dijo? Carpeta 495 Santiago Enrique Carrera “En diciembre del 2013, a través de la agencia de publicidad Uma Creativa se efectúo una cotización de trabajo para el movimiento Alianza País, que consistía en elaborar publicidad electoral con vista a las elecciones de alcaldía que contenga las fotografías de todos los candidatos del partido en el año 2014, dicha cotización fue por USD 17 584, y todo esto con la respectiva factura N° 249. Para la entrega del trabajo se solicitó que la factura sea emitida a nombre de HIDALGO & HIDALGO, por lo que Uma Creativa, le cobro el servicio de comisión de agencia por servicios creativos”. Cuerpo 498 Diana Domínguez Garzón Se realizaron trabajos en campaña publicitaria en general. Su empresa DIAGRAPH facturó por el trabajo realizado con Consermin S.A. y Equitesa S.A. Hizo todo el trabajo de la campaña de la candidata de ese momento Viviana Bonilla. La entrega se realizó en una central del partido que quedaba en la Kenned, en Guayaquil. Cuerpo 497 Carlos Xavier Rabascall Salazar En el 2013 entregó una factura a nombre de Mercantil Técnica Córdova por el valor de USD 7 800, el tipo de servicio que proporcionó fue el de asesoría en Comunicación Estratégica y Media Training. El servicio lo solicitó el señor Cristián Viteri y fue pagado por la empresa Mercantil Técnica Córdova.



8. ¿Pudo Pamela Martínez actuar sola?



Si ella recibía dinero de Equitesa, según Pedro Verduga, a cambio de que le paguen lo adeudado, significa que Martínez tenía el poder y los contactos para que el Ministerio de Transporte cancele los montos adeudados a Equitesa. Según la Fiscalía, del 2010 al 2016, Equitesa tuvo 31 contratos. La mayoría con esa Cartera de Estado.



El segundo punto que se debe analizar: si Pamela Martínez hubiera actuado sola significa también que ella recibió la ayuda de los exgerentes de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), pues esta empresa pública pagó durante 15 meses el arriendo de la oficina en donde se recibió el dinero y donde se llevó la contabilidad.



Revise los detalles de la oficina del caso Sobornos



Revise los contratos recibidos por las empresas involucradas



9. ¿Por qué el Consejo Electoral (CNE) no encontró nada extraño en la auditoria a la contabilidad de Alianza País?



Porque habían dos contabilidades: una oficial, que fue presentada al CNE y que no tenía nada extraño y una segunda contabilidad clandestina, que se levantaba en una oficina externa a la Presidencia, que operó desde el abril del 2013 a noviembre del 2016.



10. ¿Qué pasa con el cuaderno de Pamela Martínez?



En realidad son 11 cuadernos que fueron hallados en de la chimenea de su casa. Allí hay anotaciones de Martínez sobre las visitas que recibió y sobre los montos que entregó.



Este documento es solo uno más dentro de otras 300 evidencias. Martínez anotó fechas que no coinciden. Pero sí coinciden los datos escritos en el archivo Excel, los números de facturas, los montos y los testimonios de las personas que dieron servicios a Alianza País.