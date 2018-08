Justicia pide a perito Roberto Meza   exponer su trabajo en caso Gabela

LEA TAMBIÉN

El caso Gabela tuvo un nuevo giro. El presidente Lenín Moreno dispuso la mañana de ayer (31 de julio del 2018) que se levantara la confidencialidad que pesa sobre el contrato firmado entre el Estado y el perito Roberto Meza.

Ese documento se suscribió en abril del 2013, para que el experto investigara el crimen de Jorge Gabela, exjefe de la FAE.



Allí, el Ministerio de Justicia aparece como representante del Estado. Por eso, tras el anuncio de Moreno, esta Secretaría de Estado publicó una carta dirigida a Meza.



En el documento se dice que “todos los insumos, documentos, productos e informes recabados y elaborados” por él deberán ser puestos de manera íntegra e inmediata a disposición de las autoridades judiciales o estatales que lo requieran.



Además, señala que no se podrá alegar el cumplimiento de la confidencialidad, para no entregar los datos requeridos.



De hecho, el perito Meza ha manifestado que la confidencialidad le impide difundir detalles del informe final. En ese tercer producto se detallaría quiénes estaban tras el ataque mortal de Jorge Gabela.



Para Ramiro Román, abogado de la familia del exjefe militar, la decisión del Presidente de la República significa que el perito tiene vía libre para divulgar cuáles fueron las conclusiones del informe, que no aparece hasta el momento.



Es decir, revelar los nombres de los autores materiales e intelectuales del crimen y si el Estado tuvo o no participación en el hecho delictivo.



El 20 de junio pasado, Meza dijo a EL COMERCIO que la muerte del excomandante estaba relacionada con las denuncias que realizaba en torno a los helicópteros Dhruv.

Pero Meza, quien actualmente reside en Brasil, piensa que el tema es más complejo. Este martes 31 de julio, en una entrevista telefónica con este Diario, dijo que aún no comprende qué significa realmente que se levante la confidencialidad.



Hasta las 15:00, el investigador no tenía la carta del Ministerio de Justicia. Pero sus abogados, en Quito, analizaban las implicaciones que esta orden presidencial tendría en el ámbito legal. Meza esperará a que le llegue una solicitud legal para pronunciarse.



Lo que sí ha manifestado es que podría llegar al Ecuador el próximo 13 de agosto. La visita fue planificada antes del anuncio del Jefe de Estado.



Según Meza, la idea es acudir a la Comisión de la Asamblea que investiga este tema, y trabajar con los legisladores en una hoja de ruta sobre el informe que él levantó.



Precisamente, a ese órgano legislativo acudió el lunes el exministro César Navas y dijo que el informe con el que trabajaban habla de que la muerte se produjo por delincuencia común. “Yo leí un informe que hablaba de delincuencia común”, sostuvo.



Otro dato que expuso fue que el supuesto informe de Meza, al que él tuvo acceso, no tenía la sumilla del perito. Aseguró no recordar si el documento contenía la firma del especialista y sostuvo desconocer si eran “tres, cuatro o cinco” productos.



En su regreso al país, el perito Meza no descarta acudir a la Fiscalía en caso de que requieran una versión de los hechos.



La familia Gabela espera que esta última decisión presidencial se cumpla de forma ágil, pues los allegados advierten que hasta el momento no han podido acceder a la documentación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). En junio pasado, el Primer Mandatario ordenó a la entidad que desclasificara los datos de este caso.



Además, exigen que una vez levantada la reserva del contrato, los exmiembros del Comité Interinstitucional también expliquen qué contenía el informe de Meza, pues hasta ahora nadie lo ha revelado.



Los últimos hechos del caso Gabela

4 de junio del 2018

El presidente Lenín Moreno ordenó la desclasificación de la documentación que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) tenía sobre el caso Gabela.



17 de junio del 2018

El perito argentino Roberto Meza llegó al país para explicar su trabajo ante la Fiscalía. Él señaló que el crimen del exjefe militar tenía relación con los Dhruv.



5 de julio del 2018

En la Asamblea Nacional se conformó una comisión ocasional para investigar el crimen del excomandante. Allí han comparecido exfuncionarios y exministros de Estado.



19 de julio del 2018

El exministro de Justicia Lenin Lara dio su versión en la Fiscalía sobre la investigación del perito Meza. Mencionó que sí hubo un informe final del investigador argentino.