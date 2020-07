La justicia jordana disuelve la rama local de los Hermanos Musulmanes

LEA TAMBIÉN

El tribunal de más alto rango de Jordania decidió disolver la rama local de los Hermanos Musulmanes, debido a que no modificó su estatuto jurídico para atenerse a la ley jordana, indicó este jueves un responsable.

“La Corte de Casación tomó el miércoles su decisión definitiva sobre la disolución del grupo Hermanos Musulmanes, que pierde de esa forma su estatuto jurídico debido a que no ha sido rectificado según los criterios de la ley” de 2014 sobre los partidos políticos y asociaciones, indicó un responsable que solicitó el anonimato.



Los Hermanos Musulmanes son una organización integrista nacida en Egipto hace casi un siglo que tiene ramificaciones políticas y sociales. En Egipto se le considera ahora un grupo “terrorista” y el movimiento ha sido prohibido en otros países.



En Jordania, el brazo político de los Hermanos Musulmanes era tolerado desde hacía décadas, pero las autoridades consideran que la asociación es ilegal por no haberse renovado según la ley de 2014.



En marzo de 2015, el gobierno jordano aprobó la fundación de la Asociación de los Hermanos Musulmanes por parte de disidentes de la cofradía y en abril de 2016 cerró siete de las sedes del movimiento y las transfirió a la nueva asociación.



Los Hermanos Musulmanes acusaron a las autoridades de querer debilitarlos y presentaron un recurso ante la justicia.



Las relaciones entre el poder jordano y los Hermanos Musulmanes empeoraron desde 2011, durante la Primavera Árabe, cuando la cofradía organizó manifestaciones en las calles.



Hamza Mansour, dirigente del Frente de Acción Islámica (FAI), brazo político de los Hermanos Musulmanes en Jordania, dijo que la decisión de la justicia puede ser apelada.



“La cofradía apoyó siempre a la nación” y es un modelo de moderación y un importante elemento que refuerza la unidad nacional. Disolverla no ayuda al interés nacional", declaró Mansour a la AFP .



En las elecciones legislativas de 2016, el FAI obtuvo 16 escaños sobre 130 en el parlamento.