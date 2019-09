Justicia japonesa absuelve a tres exdirectivos de Tepco por accidente nuclear de Fukushima

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres exdirigentes de la compañía Tepco fueron absueltos este jueves 19 de septiembre del 2019 por el tribunal de Tokio, que juzgó que no podían ser considerados culpables de las consecuencias de la catástrofe nuclear ocurrida en Fukushima tras el enorme tsunami de 2011.

“Los acusados son todos inocentes”, declaró el juez al leer el veredicto.



El juez prosiguió: “Las deliberaciones se basaron en el hecho de saber si había existido algún nivel de predicción” del gigantesco tsunami para definir la acusación de negligencia que provocó la muerte.



“No había consenso” sobre el riesgo de tsunami y Tepco explotaba la central de Fukushima Daiichi con la autorización del regulador, argumentó el juez Kenichi Nagafuchi.



“¡No me lo puedo creer!”, vociferó una mujer en la sala de audiencias al oír el veredicto. Su grito reflejaba el sentimiento de otros cientos de ciudadanos que permanecían fuera del tribunal.



Entre los manifestantes que estaban fuera de la corte, habían algunos de los que huyeron de la región de Fukushima.



“Esto es extremadamente frustrante”, dijo Ayako Oga, quien fue evacuada de la zona tras la tragedia.



“Vamos a apelar esto y seguiremos nuestra lucha”, dijo un hombre entre la multitud.



Para el presidente del consejo de administración de Tokyo Electric Power (Tepco) en el momento del drama, Tsunehisa Katsumata (de 79 años) , y los dos exvicepresidentes, Sakae Muto (69 años) e Ichiro Takekuro (73 años) , se solicitaban cinco años de prisión.

Según la acusación, estos directivos disponían mucho antes del drama de informaciones que daban cuenta de un riesgo de tsunami superior a las capacidades de resistencia de la central, pero no actuaron en consecuencia.



Estos tres ex responsables del operador de la central nuclear de Fukushima Daiichi, devastada por el tsunami del 11 de marzo de 2011, son las únicas personas físicas juzgadas por ese siniestro, el segundo peor accidente nuclear de la historia, por detrás de Chernóbil (Ucrania) , en 1986.



Indignación de Greenpeace



Los tres directivos eran juzgados por la muerte de 44 pacientes del hospital de Futaba, situado a pocos kilómetros de la central, durante su evacuación de emergencia en condiciones extremas. La situación resultó mortal para estos enfermos, de avanzada edad.



Los fiscales se habían negado en dos ocasiones a iniciar un procedimiento judicial contra los dirigentes de Tepco, argumentando que no había suficientes elementos para ello.



Pero en un examen del caso realizado en 2015 por un panel de ciudadanos (un procedimiento poco utilizado en Japón) se optó por un proceso penal.



“El sistema jurídico de Japón volvió a fracasar en la defensa de los derechos de decenas de miles de ciudadanos afectados por el desastre nuclear de Fukushima Daiichi”, comentó inmediatamente en un comunicado la organización ecologista Greenpeace.

“Nos abstenemos de comentar procesos judiciales”, reaccionó por su parte Tepco.



Durante el juicio, Katsumata declaró que no estaba implicado en el día a día de las decisiones relacionadas con la seguridad, y delegaba el trabajo a sus subordinados a cargo de estas cuestiones.



Tepco no tomó medidas para proteger las instalaciones antes de que tuviera lugar el potente terremoto de magnitud 9, responsable del tsunami que anegó los grupos electrógenos de la central, detuvo el enfriamiento del combustible nuclear y provocó su fusión.



Degradación de las condiciones de vida



Aunque el tsunami causó la muerte a 18.500 personas en el nordeste de Japón, el accidente nuclear propiamente dicho no dejó ninguna víctima.



Pero es indirectamente responsable de varios miles de “fallecimientos relacionados”, reconocidos por las autoridades como decesos debido a la degradación de las condiciones de vida de las personas evacuadas.



La catástrofe obligó a decenas de miles de habitantes a abandonar sus casas, en las zonas próximas a la central. Un gran número de ellos siguen todavía viviendo en otras regiones, porque no pueden o no quieren regresar, por miedo a las radiaciones.



Se trata de la primera vez que varios individuos son juzgados por lo penal en este caso. El Estado japonés y Tepco ya han sido sancionados por la justicia en varias ocasiones, tras numerosas demandas colectivas.



El jueves, los inversores consideraron que la decisión del tribunal era una buena noticia para Tepco, ya que la acción del grupo aumentó 2,5%, tras el anuncio del veredicto.