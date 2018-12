Justicia indaga liberación del excapitán Telmo Castro

LEA TAMBIÉN

Un día después de que fuera mencionado dentro del juicio en contra de ‘El Chapo’ Guzmán, en Ecuador se reveló que el excapitán del Ejército Telmo Castro, procesado por narcotráfico y lavado, está libre desde el 3 de agosto.

¿Cómo consiguió la libertad? En los dos delitos cumplió el 40% de la pena que exigía el Código Penal anterior. Pero la Secretaría de Justicia investiga por qué se le otorgó este beneficio si estaba recluido en el pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Guayaquil.



El Instructivo Interno para la aplicación de prelibertad (art. 5) dice que solo podrán acogerse a este sistema los presos que se encuentran en los pabellones de mínima seguridad.



Por ahora, Justicia recopila toda la información relacionada con la actuación de la jueza del Guayas que otorgó la libertad a Castro, para analizar una posible queja en la Judicatura.



Una vez que permitió la salida de la cárcel, la magistrada no ordenó el uso del grillete que controla a este tipo de personas. Para entonces, los jueces aún podían ordenar que los beneficiarios de la prelibertad utilicen este dispositivo electrónico. La disposición para no hacerlo se dictó cinco días después y ahora esa medida rige a escala nacional.



“Nunca se valoró el nivel de peligrosidad del procesado”, dijo Julio Ballesteros, viceministro de Atención a Personas Privadas de Libertad. Ayer, él estuvo en la cárcel de Guayaquil, en donde estaba recluido Castro, y solicitó un informe sobre los criterios que la coordinación zonal tomó en cuenta para liberar a Castro. Hasta la tarde no recibía toda la información requerida.



En el 2009, Castro fue detenido un el operativo Aniversario, en el que se incautaron de más de ocho toneladas de cocaína.



Fue sentenciado a dos años, pero se benefició de una rebaja de pena y salió en septiembre del 2010, tras un fallo de la Corte de Sucumbíos.



En los archivos del Ministerio del Interior aparece un documento en el que dice que los magistrados de esa Corte fueron cuestionados por la liberación. “Se evidencia las instancias judiciales de esa provincia actuaron injustificadamente a favor de los procesados”, se lee en el informe.



En el 2013, el excapitán vuelve a ser detenido y se incautaron de 300 kg de droga, una avioneta y granadas.



En el juicio de ‘El Chapo’, el narcotraficante Jorge Cifuentes señaló a que al militar retirado le pagaba USD 100 por cada kilo de la droga que enviaba en vehículos militares. Además, dijo que la droga era transportada desde la frontera entre Ecuador y Colombia hasta locales clandestinos ubicados en Quito y Guayaquil.

Este jueves, 13 de diciembre del 2018, el Ejército emitió un comunicado donde señaló que cuando Castro fue detenido por primera vez tenía tres meses fuera de la institución.



Además, aseguró que la droga era transportada en un “camión disfrazado en similar forma que los vehículos militares, pintado de verde y con logotipos falsos del Ejército, para evitar los controles”.



“La justicia ecuatoriana sancionó en su momento a este ciudadano, tiempo en el cual el Ejército colaboró con las entidades correspondientes, como es su responsabilidad”, advierte la Fuerza Terrestre.



Por ahora, el excapitán tiene una prohibición de salida del país, debe justificar que tiene trabajo lícito y está obligado a presentarse cada 15 días en la Unidad Judicial 2 de Guayaquil. Su última presentación fue el 7 de diciembre y deberá hacerlo el 22 de este mes.



Los hechos registrados dentro del proceso del ex militar



02/09/2009

Fue detenido por la Policía durante un operativo, donde se decomisó 500 kilos de cocaína en un camión ‘disfrazado’ como vehículo militar. Lo sentenciaron a dos años.



06/06/2013

Castro fue nuevamente detenido durante un operativo antidrogas. Los policías del Guayas descubrieron un cargamento ilegal que debía ser transportado a México.



03/08/2018

El militar retirado salió de la cárcel y actualmente reside en Guayaquil. El procesado pudo acceder a la prelibertad por haber cumplido con más del 40% de la pena.



12/12/2018

El narco Jorge Cifuentes lo señaló en el juicio contra ‘El Chapo’ Guzmán. Cifuentes dijo que a Castro le pagaban a USD 100 por kilo de droga enviada en vehículos militares.