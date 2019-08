Este jueves 8 de agosto del 2019 se sabrá si se acepta la prisión contra Rafael Correa y sus colaboradores

LEA TAMBIÉN

A las 20:00 de este 7 de agosto del 2019 concluyó la primera jornada de la audiencia de vinculación a las 22 personas dentro del caso Sobornos.

La diligencia se reinstalará mañana (8 de agosto del 2019) a las 16:00, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. En esta audiencia está previsto que la jueza Daniella Camacho acepte o no el pedido de la Fiscalía.



La fiscal general, Diana Salazar, pidió prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, los exfuncionarios Walter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Massuh.



Por ejemplo, Fausto Jarrín, abogado de Correa, indicó que no se han motivado las razones, ni se han presentado evidencias suficientes para ordenar prisión preventiva contra su cliente.



Igual el abogado de Glas, Harrison Salcedo, solicitó que no se acepte el pedido de Fiscalía. Dijo que no existe riesgo de fuga, porque su defendido ya se encuentra detenido en la cárcel de Cotopaxi, por el delito de asociación ilícita, relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht.



En cambio, para los otros 17 procesados, la Fiscal pidió la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial.



Además, solicitó que a los 22 procesados se les retenga las cuentas bancarias y se les prohíba vender bienes por un monto de USD 7 863 622, 46.



La mayoría de los abogados aceptaron las medidas no privativas de libertad para sus clientes, pero consideran que el monto de prohibición de enajenar bienes es “desproporcionado”.