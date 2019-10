Juristas cuestionan bajas calificaciones obtenidas por los jueces de la Corte Nacional

LEA TAMBIÉN

Para los abogados en libre ejercicio es preocupante que 24 de 36 jueces nacionales no haya pasado la evaluación que implementó el Consejo de la Judicatura. Los resultados, dados a conocer el viernes, evidencian deficiencias en la preparación de los juzgadores, según tres juristas consultados por este Diario.

El penalista Gonzalo Realpe se centró en la preparación académica. Él señaló que los resultados evidencian que los evaluados no tenían conocimientos adecuados para ocupar un puesto en la Corte Nacional.



“La mayoría de jueces no está capacitado y no tiene el nivel académico”, sostuvo.



Durante el proceso de evaluación, los jueces y conjueces debieron alcanzar mínimo 80 puntos sobre 100. En lo cuantitativo se evaluó la productividad jurisdiccional, asistencia a audiencias, asistencia a sesiones de pleno, cumplimiento de jornada laboral y capacitación.



Respecto a lo cualitativo se revisó la calidad de las sentencias. Para ello se realizó la defensa oral por parte de los magistrados.



Wilson Velasteguí, abogado penalista, también hizo una lectura sobre el proceso. “Lamentablemente tenemos que relacionar el tema político con la evaluación. Siempre estará en duda la época que se realiza esta valoración. El Estado y el Gobierno vienen haciendo uso del poder judicial a su capricho desde hace varios años atrás”.



Se refirió al manejo de la justicia realizado en el régimen de Rafael Correa en las que hubo interferencias en este poder del Estado. Dice que esto continúa. “Las víctimas de todo eso somos los abogados y los usuarios del sistema judicial, que están sometidos al poder judicial”.



Por su parte, el litigante Milton Castillo, calificó como una “obligación impostergable” la decisión de evaluar y cesar a los jueces que no muestren competencias.



“Al hacer la evaluación, más allá de las características técnicas, se ha tratado de generar una selección con base en la independencia que han demostrado los jueces en ejercicio de sus competencias. La mayoría de perfiles sobre todo en la Sala de lo Penal han tenido mayor independencia y lo han demostrado en los procesos judiciales en contra de los exgobernantes”.