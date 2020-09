Juramento a la Bandera será 100% virtual; abanderados ya no deberán asistir a sus planteles

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Educación informó este lunes 21 de septiembre del 2020 que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, por unanimidad de los miembros, estableció que debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, el evento de proclamación de abanderados, portaestandartes, escoltas y Juramento de la Bandera por parte de los estudiantes de tercero de Bachillerato de los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía, año lectivo 2020-2021 se tendrá que realizar de manera virtual, en aquellos lugares en que fuera posible.

El programa deberá desarrollarse el 25 de septiembre de 2020 y será contabilizado como un día de actividad dentro el cronograma escolar, dijo la Cartera por medio de un comunicado. En este señaló que no se autorizan eventos presenciales.



Las unidades educativas que no puedan contactarse con sus estudiantes mediante el uso de medios tecnológicos ejecutarán únicamente el reconocimiento de abanderados, portaestandartes y escoltas mediante el acta de elección, precisó la Cartera del ramo. Además dijo que con el fin de cuidar la economía familiar, las instituciones educativas no podrán solicitar a las familias incurrir en gastos adicionales.



Este anuncio deja sin efecto los lineamientos difundidos por el Ministerio de Educación el pasado 15 de septiembre, cuando se estableció que el 25 de este mes acudirían a las instituciones educativas los abanderados y portaestandartes, acompañados de máximo dos familiares cada uno, además de tres autoridades del plantel.



Para el resto de estudiantes se tenía pensado transmitir el evento de forma virtual, modalidad en la que, según la nueva disposición, deberá aplicarse para todos.