Junta Cívica del valle de Los Chillos plantea la cantonización; seis parroquias quieren separarse de Quito

Una junta cívica busca que seis parroquias del valle de Los Chillos formen un solo cantón. Esa instancia, que se declara ciudadana, plantea la separación de Quito.

Se trata de las parroquias de Alangasí, Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, La Merced y Píntag. Javier Segovia, presidente de la Junta Cívica del valle de Los Chillos, manifestó que el presupuesto que le corresponde a estas zonas pertenecientes al cantón Quito no es equitativo.



El dirigente señaló que las seis parroquias cuentan con 300 000 habitantes, lo cual representa cerca del 10% de la población total de Quito. Sin embargo, su presupuesto anual es de apenas USD 6 millones. Segovia dijo que les corresponde al menos USD 100 millones de los USD 1 045 millones que tiene el presupuesto anual de Quito.



“Nuestra aspiración es buscar la cantonización para tener independencia, tener nuestro propio presupuesto y no depender de los cantones de Quito y Rumiñahui”, indicó.



El presupuesto actual, según la Junta Cívica, no alcanza para cubrir las necesidades de esas parroquias. Entre los problemas están la falta de un hospital, un transporte integrado y la calidad del agua potable. También hay vías y avenidas que durante años no han sido adoquinadas y otras que requieren repavimentación, como la avenida Ilaló que se inicia en San Rafael y culmina en La Merced.



La Junta Cívica se conformó hace seis meses. Está integrada por dirigentes de barrios de las seis parroquias, según Segovia. Actualmente buscan el apoyo de los Gobiernos Parroquiales.



En una rueda de prensa Segovia manifestó que la próxima semana enviarán un oficio al representante de cada Gobierno Parroquial en el que solicitarán una respuesta sobre si están a favor o no del proceso de cantonización.



La Junta Cívica se basa en el artículo 22 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) para su pedido. Allí se establecen los requisitos y el proceso para buscar la cantonización.



Esa normativa establece seis requisitos para la conformación de un cantón. Entre ellos están una población de al menos 50 000 habitantes, delimitación física del territorio y al menos 10 años de creación de las parroquias que integran la iniciativa.



Sin embargo, todo depende de la voluntad del Presidente de la República, Lenín Moreno, o del futuro primer mandatario. El Cootad señala que es la primera autoridad del Gobierno Nacional la que debe presentar la solicitud para la creación del nuevo cantón.



En caso de que exista la voluntad del Presidente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a una consulta popular para que sean los habitantes de las seis parroquias los que decidan.



La iniciativa en el valle de Los Chillos no es la primera. A inicios de este año también se conoció la voluntad de la Junta Cívica del Valle de Tumbaco de promover la separación de la capital. El tema presupuestario también fue la motivación para que se proponga esta salida.