Junta Parroquial de Roberto Astudillo, en Milagro, preocupada por procesos en contra de acería china

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Junta Parroquial de Roberto Astudillo, en el cantón Milagro, se muestra preocupada por el proceso que se sigue en contra de la Acería china Xinlong S.A. que se ubica en esa jurisdicción rural guayasense.

A través de una carta, Modesto Matute, presidente de esa Junta, afirmó que hasta ahora “nada se sabe” de los procesos que se anunciaron por los indicios encontrados ahí tras un allanamiento en diciembre del 2018.



Entre los supuestos delitos, se mencionó los tributarios, aduanero, explotación laboral, lavado de activos, testaferrismo y contaminación ambiental.



En el documento se recuerda que el pasado 18 de enero del 2019, el Ministerio de Agricultura dispuso dejar sin efecto la autorización del cambio de uso de suelo que se había concedido a favor de la empresa. Ello permitió que la zona en la que se ubica sea considerada como de desarrollo industrial pese a que está rodeada por plantaciones agrícolas.



“Frente a esta decisión solicitamos por escrito el 24 de enero del 2019 al GAD Municipal del cantón Milagro para que revoque la autorización de cambio de uso de suelo que concedió a dicha empresa, debido a que ya no tiene el sustento básico, sin embargo hasta la fecha no se nos ha contestado ni se nos ha informado cómo van a proceder judicialmente”, reza el comunicado que fue difundido el viernes 8 de febrero del 2019.



Según Juvenal, no cabe que la Prefectura del Guayas, a través de su dirección ambiental, mantenga la licencia ambiental ni que CNEL sostenga la autorización para la instalación de una estación de generación eléctrica.



“Tenemos temor de que las cosas vuelvan al estado en que fueron encontradas, donde la ilegalidad y poderío de pocos primaron (…) Exhortamos a las autoridades para que actúen inmediatamente y este caso no quede en la impunidad, para lo que estamos prestos a colaborar”, finaliza el comunicado.



Mientras, el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) informó que ha procedido a realizar el inventario de todas las maquinarias y mercancías de procedencia no justificada que se encontraron dentro de la acería, cuya valoración asciende a USD 11,4 millones, más el costo de las dos maquinarias de mayor importancia y valor, cuyo monto deberá determinarse dentro del respectivo proceso de investigación fiscal.



Dichos bienes se encuentran inmovilizados por orden de la Aduana y bajo la custodia del personal de Vigilancia Aduanera.



“El inventario levantado fue presentado a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, a efectos de que sea incorporado en el proceso de investigación que por presunto lavado de activos se lleva a cabo por parte de esa entidad”, se informó en un comunicado.



El ente recordó que también por este caso presentó la respectiva denuncia en el cantón Milagro por el presunto delito de defraudación aduanera contra la Acería Xinglong S.A., y solicitó a la fiscalía como medida urgente que viabilice la clausura de la acería mientras dure la investigación.



La Fiscalía abrió dos indagaciones por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita por este caso, que fue conocido el martes, luego de las denuncias del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), Ministerio de Trabajo, SRI y Subsecretaría de Acción Política de la Presidencia de la República.