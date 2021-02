Junta Electoral del Guayas prevé culminar este 11 de febrero la revisión de actas con inconsistencias para presidente

Julio Candell, presidente de la Junta Electoral Provincial del Guayas, confirmó este 11 de febrero del 2021 que está previsto que a las 14:00 se culmine la revisión de actas con novedades en la provincia.

El funcionario explicó que existen aproximadamente 100 actas para la dignidad de Presidente y Vicepresidente de la República que faltan por revisar. En primera instancia se preveía culminar el proceso a las 12:00 de hoy.



"Estamos desde las 10:00, a esa hora reinstalamos la sesión permanente de escrutinio con la presencia de los delegados de los sujetos políticos que han ingresado al área de recuento".



Pero en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta las 12:45 en Guayas aparecen todavía 336 actas con novedades y 1 por procesar. El candidato de la alianza Unes, Andrés Arauz se ubica primero con 41,84%; Guillermo Lasso, de Creo-PSC, con 25,26; Xavier Hervas, de Izquierda Democrática, con 9,93%; y Yaku Pérez, de Pachakutik, con 8,74%.



Hasta las 12:00 se ejercían tareas de recuento en un área especial en los patios de las instalaciones de la Delegación. Ahí se ubicó personal electoral y a delegados de Pachakutik y de Creo, principalmente.



Luego de revisadas las actas, explicó Candell, inicia nuevamente el proceso de escaneo de actas. "Y solo cuando todas las actas vuelvan a ser validadas por el sistema, ya que el acta de recuento en ningún caso pasa por un procedimiento de deliberación de la Junta, el acta de recuento se registra a través de un escaneo en el sistema y es el sistema el que valida que esa acta de recuento cumpla con todo lo descrito en el Código de la Democracia, para que sea declarada válida".



En el proceso de revisión, un delegado de Pachakutik, Carlos Araujo, cuestionó el proceso. Afirmó que no se permitía el cotejamiento de las actas, por lo que no firmarían la revisión.



Candell, de su parte, dijo que cada organización política tiene su derecho de firmar o no.



Mientras, en los exteriores de la Delegación hay presencia policial y militar. Tras las vallas, decenas de simpatizantes de Pachakutik permanecían en el marco de una vigilia por la democracia. La mayoría llegó desde la Sierra Sur y la Amazonía. También se espera que lleguen más seguidores de Pérez.

Los ciudadanos, que vistieron atuendos tradicionales, bajaron la intensidad en sus arengas debido a la lluvia que cayó en el sector norte de Guayaquil, en la mañana.