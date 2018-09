Julio Puga: ‘Deberíamos fortalecer el sistema para obtener licencias’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito desde noviembre del 2017. Antes se desempeñó como Director de Operaciones de esa institución. Dice que es tarea de todos los sectores frenar los siniestros viales.

¿Qué hacer para evitar los siniestros de tránsito, que dejan muertes y personas heridos?



En el caso de Quito realizamos controles. Cada unidad que sale de nuestras terminales son, previamente, verificados y registrados. Deben tener la matrícula al día, los papeles habilitantes, haber pasado la revisión técnica vehicular. Los conductores deben tener la licencia con los puntos necesarios y someterse al examen de alcoholemia. Luego se verifica el estado de los neumáticos, de las luces, direccionales, parabrisas, ventanas, cinturones de seguridad. Entonces, no hemos registrado vehículos que hayan salido de nuestras terminales y se hayan accidentado.



Pero sí se han accidentado buses que llegan a las terminales de Quito.



Nosotros respondemos por la salida de los buses de nuestras terminales hacia el resto del país.



Ahora, el 6 de septiembre pasado, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ordenó que todos los buses pasen por una revisión técnica y que acudan a ciudades como Quito, que sí tienen este servicio. Pero siguen ajustando el tema, pese a que la disposición fue que se aplique inmediatamente.



Hemos realizado reuniones puntuales con la ANT. Estamos esperando el instructivo, esperando que la ANT nos de las disposiciones de cómo se realizará la verificación de esos vehículos y arrancaremos. Ya hemos puesto a órdenes nuestros centros de revisión.



Pero la disposición de la AMT no llega.



Oficialmente no nos ha llegado. Sé que en estos días estaremos recibiendo la comunicación y estaremos tomando los correctivos pertinentes, pues hubo cambios en el directorio de la Agencia de Tránsito.



¿Quito tiene la capacidad suficiente para atender a los buses que lleguen de otras ciudades para para pasar la revisión técnica?



Sí. Tenemos seis centros de revisión técnica y trabajamos hasta los domingos. Así revisamos casi 450 000 vehículos que actualmente circulan y están matriculados en Quito. Para los nuevos vehículos podemos destinar un domingo, para que venga la flota y se sometan el control. Podemos designar un centro, para que puedan cumplir con esto.



Con la disposición de la ANT, ¿Cuántos buses de otras ciudades pueden llegar a Quito?



Depende de la ANT. Lo importante es que todos los vehículos tienen que ser revisados técnicamente. Pueden hacerlo en Guayaquil o en cualquier cantón que tenga este servicio. Hay que recordar que esos servicios de revisión técnica son homologados.



Más allá del caso de Quito, cómo ve que solo el 30% de los choferes profesionales pasen la prueba teórica planteada por la ANT?



Creo que deberíamos fortalecer aún más el sistema de renovación y obtención de licencias. Debería integrarse, dentro de las pruebas, un test psicológico.



¿Por qué?



Porque es importante la actitud que tiene el conductor hacia los demás. Tiene que ser una persona ecuánime, tranquila, centrada, que actúa con responsabilidad en el momento que pueda generarse algún imprevisto en la vía. No podemos tener personas que fácilmente pierdan el control, personas irritables o muy pasivas o demasiada activas. Eso podría generar complicaciones al momento de conducir. Hay mucha agresividad de los conductores, cuando se ponen tras el volante. Hay que bajar ese tipo de actitud por el bien de todos.