Julio César Trujillo fue elegido presidente de la Función de Transparencia

Tras al menos siete meses de inactividad, la Función de Transparencia y Control Social se volvió a instalar este martes, 25 de septiembre del 2018. Las autoridades que integran esta instancia eligieron a Julio César Trujillo como su presidente y al contralor Pablo Celi, como el vicepresidente.

Está Función está conformada por las seis Superintendencias, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t), la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. No se había instalado porque tras la posesión del Cpcss-t, su presidente Julio César Trujillo, informó la decisión de no participar de las reuniones.



Además, en medio de las evaluaciones que realizó el Consejo de Participación Ciudadana se cesó a la mayoría de los titulares de las entidades que conforman esta Función. Por ejemplo, Cristian Cruz , ex superintendente de Bancos, quien además presidía la función, fue destituido. Ahora, las autoridades transitorias y encargadas son las que conformaron la Función.



Pablo Dávila, integrante del Cpccs-t, informó que el objetivo de volver a instalar la Función de Transparencia y Control Social es que esta instancia tiene que nombrar dos delegados para que conformen la comisión que elegirá a la nueva Corte Constitucional. Y así también tendrá que enviar nueve candidatos para la elección de los magistrados.