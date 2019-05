El presidente Lenín Moreno visita en hospital a Julio César Trujillo: ‘Es necesario unir oraciones este momento’

LEA TAMBIÉN

“Yo suelo ser muy optimista, yo soy un optimista insufrible, pero creo que es necesario unir oraciones este momento”. El mensaje fue dado por Lenín Moreno, presidente de Ecuador, este jueves 16 de mayo del 2019 en el Hospital Metropolitano, hasta donde llegó para visitar a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T), quien la tarde del martes 14 sufrió un derrame cerebral.

Cerca de las 10:00, la caravana presidencial llegó hasta esa casa de salud e ingresó por el parqueadero posterior, en la calle San Gabriel. Al salir del hospital, cerca de las 12:00, el Primer Mandatario señaló:



“A hacer una oración, todos una gran cadena de oración para que el doctor Julio César Trujillo pueda seguir sirviendo a la patria. Y si es que no es así, si es que es su voluntad y la de su familia que ya no sufra más, pues hay que respetar esa voluntad también”.



“A veces uno no entiende el poder de la oración, el poder de la oración es inmenso, es una energía que se transmite, que permite que los seres cambien sus comportamientos físicos, fisiológicos, espirituales inclusive”.



Acabo de visitar a ese gran hombre que es Julio César Trujillo. Sin duda, es una situación difícil, pero la energía y el espíritu siempre pueden obrar milagros. Hagamos una cadena de oración para que Ecuador siga contando con su dedicación a la democracia y la justicia. — Lenín Moreno (@Lenin) 16 de mayo de 2019



La mañana de este jueves el Consejo de Participación Ciudadana desmintió en un comunicado un rumor que circuló en redes sociales respecto a que Julio César Trujillo había fallecido. El equipo de Comunicación del organismo informó que el estado del Presidente de esa entidad no ha variado. Esta mañana se realizó una tomografía y se prevé que en las próximas horas el Hospital emita información sobre su estado de salud.



Verónica Acosta, su asesora, contó que el Presidente del Cpccs-t recibió la noche del miércoles 15 la vista de un amigo y se pudo observar una reacción de parte del presidente del Cpccs-t al reconocer su voz. “Le apretó fuerte la mano y sonrió. Eso es esperanzador en la situación actual”, dijo.



— El Comercio (@elcomerciocom) 16 de mayo de 2019



Desde que fuera internado, la casa de salud ha emitido dos informes clínicos referentes al estado de Julio César Trujillo, de 88 años y defensor de los derechos de los trabajadores.



La noche del martes, Raúl Jervis, director médico del Hospital Metropolitano, informó que el Presidente del Consejo de Participación sufrió un desmayo esa tarde, cerca de las 14:00, y que fue hospitalizado, donde se confirmó que había sufrido un derrame cerebral.



La mañana del miércoles 15, en un segundo informe, Jervis señaló que el estado de salud de Julio César Trujillo es grave, con pronóstico reservado, a causa del accidente cerebro vascular.