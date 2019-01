Julio César Trujillo presenta informe ante la Asamblea y reta a Correa a que regrese al país

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t), Julio César Trujillo, acudió este martes 29 de enero del 2019 a la Asamblea Nacional para presentar un informe de rendición de cuentas.

En calidad de presidente de la Función de Transparencia, Trujillo también llegó acompañado del contralor general subrogante, Pablo Celi, superintendentes de Bancos, Compañías, Comunicación, entre otros, además de la secretaria de este organismo, Verónica Acosta.



Cuando ingresó, legisladores afines al expresidente, Rafael Correa, optaron por abandonar la sala de sesiones del hemiciclo legislativo. Así mostraron su rechazo al proceso de cambios institucionales que se han emprendido desde el Consejo transitorio.



En poco menos de un año, este organismo ha evaluado a 28 autoridades de ocho instituciones del Estado. Entre ellos a los vocales del Consejo de la Judicatura y los jueces de la Corte Constitucional cuyos reemplazos fueron designados este 2019.



Trujillo comentó que este ha sido “el trabajo más esforzado” que ha tenido que realizar esta institución, pues dijo que “es tarea muy difícil encontrar gente idónea”, por lo que les pidió a las nuevas autoridades “que sean leales con el pueblo ecuatoriano”.



“Cierto es que parece satisfactorio el designar funcionarios, pero hacerlo realmente ha sido para mí motivo de envejecimiento. A mis 88 años, en estos últimos meses que he tenido que hacer esas designaciones, me siento que he envejecido demasiado; el resto de mi vida ha sido, más bien, tranquilo”, manifestó.



Entre aplausos, de legisladores Trujillo instó a las nuevas autoridades a servir al pueblo con honestidad y aludió al expresidente de los últimos 10 años.



“El día de ayer Correa se vanagloriaba del respaldo que tenía en el pueblo ecuatoriano, ¡que ahora venga a rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano, ante la justicia, por el grado de corrupción que extendió en el Ecuador!”, expresó.



El número de denuncias por presuntos casos de corrupción se incrementó en un 255% el año pasado en relación al 2017. Pues mientras en 2018 se presentaron 792 ante el Consejo de Participación, en 2017 fueron 2 021.



Acosta comentó que dos informes sobre casos investigados ya han sido presentados a la Fiscalía, pero que esperan presentar los resultados de otra veintena antes de terminar con su mandato. Además, prevén impulsar reformas en políticas públicas para combatir la corrupción.