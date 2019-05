Organizaciones sociales y ciudadanos realizan homenaje a Julio César Trujillo como forma de solidarizarse

LEA TAMBIÉN

Desde las 12:00 de hoy, viernes 17 de mayo del 2019, se realizó un homenaje a Julio César Trujillo en el ingreso de la casa de salud en donde permanece hospitalizado.

Organizaciones de trabajadores, miembros del colectivo Yasunidos y representantes de la Comisión Anticorrupción se acercaron hasta el Hospital para realizar un acto simbólico con el que quisieron solidarizarse.



Parte de la conmemoración fue realizar un tejido ancestral que hacía referencia a los tejidos que Trujillo creó, sobre todo con la defensa de las causas justas, según los organizadores del evento.

​



En la mañana, Trujillo recibió la visita del ministro de Educación, Milton Luna. Él se solidarizó con los familiares que permanecen en la sala de vistas de la casa de salud.



Luna dijo que el legado de quien fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T), es una labor honesta. "Él es la muestra de lo que significa entregar la vida a la Democracia a tan avanzada edad. Eso, para mí, es ser un héroe".

El homenaje se realizó este viernes 17 de mayo del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



La mañana de hoy, la Coordinación del Cpccs informó que el estado de salud de Trujillo no ha variado. Es decir, se mantiene con pronóstico reservado y estado crítico.



Hay que recordar que Trujillo ingresó al Hospital Metropolitano, la tarde de martes pasado, tras un desmayo. Esto ocurrió un día después de que el Cpccs-T realizara su última sesión con la intención de cerrar su mandato.



Ese cierre no se pudo dar debido a que los nuevos consejeros electos el 24 de marzo pasado, aún no contaban con las credenciales para su posesión en la