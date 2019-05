Segundo informe médico: El estado de Julio César Trujillo es ‘grave’

LEA TAMBIÉN

La situación de Julio César Trujillo "es grave", aunque estable, informó Raúl Jervis, director médico del Hospital Metropolitano, al ofrecer un segundo informe médico del estado de salud del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio este miércoles 15 de mayo del 2019.

El galeno no dio mayores detalles, pero dijo que no se ha practicado ninguna intervención quirúrgica; se evalúan sus signos vitales de forma permanente.



Jervis ratificó lo señalado en su primer informe, la noche del 14 de mayo, horas después de que Julio César Trujillo ingresara de urgencia a la casa de salud por un desmayo y se confirmara que había sufrido un derrame cerebral. "El pronóstico continúa siendo reservado".



"No está en cuidados intensivos, está con cuidados muy directos en una habitación", a la cual acceden familiares y amigos, señaló Jervis, en rueda de prensa en el Hospital Metropolitano.



Desde la noche del 14 de mayo, familiares y personajes públicos llegan hasta esa casa de salud privada del norte de Quito. La mañana de este miércoles, en el ingreso al hospital coincidieron el dirigente de los trabajadores Mesías Tatamuez y los jueces de la Corte Constitucional Ramiro Ávila y Agustín Grijalva.



Julio César Trujillo, de 88 años, marcó una carrera entre la política y el Derecho marcada por la defensa de los derechos de los trabajadores. Exasambleísta constituyente, fue profesor y autoridad en centros académicos como la Universidad Central del Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.



Jervis confirmó que Trujillo sufrió un accidente cerebro vascular. "La condición de él es crítica, por lo tanto no es posible darles más datos", dijo y puntualizó que por esa causa no se puede establecer un tiempo de recuperación. "Al decir pronóstico reservado, se va analizando momento a momento".