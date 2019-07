Assange no será extraditado a país con pena capital, dice ministro británico

LEA TAMBIÉN

El ministro británico para las Américas y Europa, Alan Duncan, reafirmó este lunes 15 de julio del 2019 tras una reunión con el canciller de Ecuador, José Valencia, que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, no será extraditado a ningún país con pena capital, como señala el acuerdo que alcanzaron ambas naciones.

En una rueda de prensa conjunta en Quito, Duncan aseguró que Reino Unido está garantizando el debido proceso en los casos que se siguen contra Assange y se está preocupando por su salud, para luego garantizar que su país no permitirá que sea extraditado "a ningún lado en donde pudiera enfrentarse a la pena capital".



"Es un término fundamental del acuerdo al que llegamos que no permitiríamos que fuera extraditado a ningún lado en donde pudiera enfrentarse a la pena capital. Esa garantía sigue sólidamente en pie", puntualizó el representante del Ministerio de Exteriores británico.



Tras apuntar que el activista australiano "rompió la ley" y que fue él quien escogió entrar en la Embajada de Ecuador en Londres hace siete años, comentó que nunca estuvo "detenido involuntariamente" y que era necesario sacarle de la sede diplomática para llevarle "a un final feliz".



Ecuador revocó el asilo diplomático al fundador de Wikileaks el pasado 11 de abril y desde entonces se encuentra bajo el control de la Justicia británica, que le sentenció por vulnerar medidas cautelares que le había impuesto en 2012.



Assange se enfrenta a una posible extradición a Estados Unidos, donde es requerido por un delito de difusión de secretos, o a Suecia, donde se le investiga por supuestas agresiones sexuales.



El activista estuvo refugiado en la Embajada de Londres durante casi siete años, pero en el último se produjeron varios enfrentamientos judiciales con Ecuador, a quien demandó por una supuesta vulneración de sus derechos.



En la rueda de prensa de hoy en la sede de la Cancillería ecuatoriana, Valencia reiteró que no existen procesos internacionales abiertos en contra del país andino por la terminación del asilo de Assange.



"Fue una decisión soberana del Estado ecuatoriano adoptada sobre la base de la ley ecuatoriana y de los tratados internacionales que rigen el asilo diplomático", explicó el canciller.



Lo que sí admitió es que Ecuador ha recibido preguntas de relatores internacionales, las cuales -agregó- han sido contestadas "en debida forma".