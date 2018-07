Julian Assange nombró un procurador judicial para los diálogos con Ecuador y el Reino Unido

LEA TAMBIÉN

Su nombre no ha sido divulgado. Aun así, el canciller ecuatoriano, José Valencia, confirmó que Julian Assange ya ha nombrado a un abogado para que sirva como su representante en los diálogos con los gobiernos ecuatoriano y británico en la búsqueda de una solución a su situación luego de estar asilado en la embajada ecuatoriana de Londres, desde el 2012.

En una entrevista con Ecuavisa, hoy, lunes 30 de julio del 2018, Valencia ratificó que en la reciente gira que tuvo el presidente Lenín Moreno en el Reino Unido no se abordó de ninguna forma el caso Assange. Por esta razón, explicó que él no acompañó al Mandatario en esa parte de su viaje por Europa.



Informó, además, que para buscar una salida al asilo de Assange existe un contacto permanente con las autoridades del servicio exterior del Gobierno británico. También, en primera instancia, se lo hizo con los abogados de Assange.



Pero, en el proceso se dieron cuenta que el ‘hacker’ de origen australiano y recientemente nacionalizado ecuatoriano no contaba con un procurador judicial específico para el tema y resultaba “muy difícil” conversar con dos y tres grupos de abogados.



Entonces, el Gobierno ecuatoriano le solicitó nombrar un abogado único que se encargue del caso. El activista aceptó y designó a una persona que ya ha intercambiado información con los dos gobiernos involucrados.



Este Diario solicitó a la Cancillería el nombre del procurador oficial de Assange. Sin embargo, desde el departamento de comunicación de esa entidad se indicó que no se lo hará público, por cuanto esa información le corresponde al equipo cercano al fundador de Wikileaks y no al Gobierno ecuatoriano.