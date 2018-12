Jueza dicta orden de prisión contra dos familiares del pastor indagado en caso Juliana; ellos ya se fueron del país

LEA TAMBIÉN

A dos días de que culmine la fase de investigación pública en el caso Juliana Campoverde. La tarde de este 28 de diciembre del 2018, la Fiscalía solicitó una orden de detención por 24 horas con fines investigativos para el papá y el hermano del pastor evangélico, principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven.

La Fiscalía hizo este pedido a la jueza de la Unidad Penal de Iñaquito, Ierene Pérez, y fue aceptado. La finalidad es que los familiares del procesado acudan a rendir la ampliación de versiones.



Sin embargo, los dos ya no están en el país. Este hecho lo dio a conocer la organización por los Derechos Humano Inredh y también lo confirmó la Dinased.



El hermano del religioso debía comparecer, ayer 27 de diciembre de 2018, ante la fiscal del caso Mayra Soria para ampliar la versión, pero no acudió. El familiar tampoco fue a rendir su testimonio en dos ocasiones anteriores.



El viernes 21 de diciembre de 2018, el progenitor del pastor debía también acudir a ampliar su relato, pero tampoco fue a la diligencia.



Según la Unidad de Control Migratorio, el hermano del religioso está en Estados Unidos desde el 15 de septiembre del 2018 y el papá se fue a Colombia el 5 de diciembre de este mes. Hasta el momento no han regresado al Ecuador.



La madre de Juliana, Elizabeth Rodríguez dijo que la decisión de la jueza es importante. "Es muy misterioso que los pastores no hayan acudido a dar la versión. Ellos algo tienen que ver en la desaparición".