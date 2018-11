La Policía encontró ocho huesos más al buscar restos de Juliana Campoverde

LEA TAMBIÉN

La búsqueda de los posibles restos de Juliana Campoverde se reanudó ayer (21 de noviembre del 2018). La operación comenzó a partir de las 9:30 en la quebrada de Bellavista, en el norte de Quito. La Fiscalía y el personal de la Dinased tuvieron refuerzos. En las tareas de búsqueda participaron 40 personas. Entre ellos estaban grupos especializados de la Policía, Agentes Metropolitanos, dos perros amaestrados y Bomberos.

La madre de la joven, Elizabeth Rodríguez, aseguró a este Diario que ayer se encontraron ocho huesos pequeños. La mujer no descarta que sean de animal, porque “los restos óseos tenían cortes”.



Un antropólogo será el encargado de determinar si estos vestigios son de humano o de animal. Además, las osamentas encontradas fueron llevadas a Criminalística.



Estos huesos se unen a la costilla, mandíbula y molar dental hallados por miembros de la Dinased en el terreno de Bellavista. Los restos son cotejados con la sangre de los padres para determinar si pertenecen o no a Juliana.



Este lugar fue donde el pastor evangélico, principal sospechoso, señaló que habría arrojado el cuerpo de la joven, quien desapareció hace seis años y cuatro meses.

Sin embargo, la madre aseguró que el procesado, quien aceptó cooperar en este caso, no les dice toda la verdad. “Siento que mi hija no está en este lugar, por eso hasta ahora no hemos encontrado el cráneo”, indicó Rodríguez.



Las labores de búsqueda se realizaron de forma manual en la quebrada del terreno.



Los equipos de socorro descendieron con sogas y arneses por la pendiente. Según agentes investigadores se registraron 700 metros de largo y 500 de ancho del terreno.



Los agentes especializados limpiaron con machete la maleza e hicieron perforaciones en la tierra con una vara metálica. La idea es que los canes olfateen a través de los agujeros para determinar si existen restos mortales debajo de la tierra. La semana pasada se realizó una excavación en la zona con maquinaria pesada. La búsqueda manual es porque la ladera es de difícil acceso para una retroexcavadora.