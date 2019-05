Justicia sueca reabre caso por presunta violación contra Assange

LEA TAMBIÉN

La fiscalía sueca anunció el lunes 13 de mayo del 2019 que reabre el caso de 2010 por presunta violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, encarcelado en el Reino Unido tras haber estado refugiado durante siete años en la Embajada de Ecuador en Londres.

“Hoy he decidido reabrir la investigación (...)” anunció Eva-Marie Persson, fiscal adjunta, y dijo que pedirá que Assange “sea entregado” a Suecia “mediante una orden de detención europea”.



Assange fue detenido el 11 de abril por la policía británica en la Embajada de Ecuador.



“Como Assange está encarcelado en Gran Bretaña, están reunidas las condiciones para su entrega (a Suecia), lo que no era el caso antes del 11 de abril”, agregó Persson.



El anuncio de Estocolmo relanza una novela judicial que dura desde hace casi una década, durante la cual Julian Assange y quienes lo apoyan no dejaron de denunciar una maniobra para hacer extraditar al australiano a Estados Unidos para responder por la publicación de Wikileaks de documentos secretos estadounidenses.



Fue para evitar esta extradición que Julian Assange se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres.



Ante su ausencia, y la incapacidad de hacer avanzar la investigación, la justicia sueca había abandonado el caso en mayo de 2017.



Tras el anuncio de la justicia sueca, Wikileaks afirmó que eso permitirá a Julian Assange “limpiar su nombre”.



El periodista islandés Kristinn Hrafnsson, jefe de redacción de esa plataforma de filtraciones, afirmó asimismo en un comunicado que hubo “presión política” en Suecia para que se reabriese el caso.