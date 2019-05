Irregularidades en nacionalidad de Julian Assange

LEA TAMBIÉN

El trámite de la solicitud de juicio político en contra de la excanciller María Espinosa puso en evidencia nuevos elementos en torno a la naturalización del ‘hacker’ australiano Julian Assange.

La Comisión de Fiscalización, encargada del trámite, desarrolló ayer una jornada de comparecencias, a la que acudieron exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Registro Civil.



El exdirector de Visados y Naturalización, Mauro Silva, manifestó que el procedimiento con el que Assange obtuvo el documento “no pasó por el órgano regular” que aplica para todos los ciudadanos extranjeros que requieren este trámite.



A la Comisión también fue convocado Jorge Luis Jácome, exviceministro de Movilidad Humana, pero no acudió. Mientras el contralor Pablo Celi remitió un escrito con el cual reiteró que este organismo de control adelanta un examen especial en torno al tema.



De su lado, Jorge Troya, exdirector del Registro Civil, indicó que esta dependencia no ha expedido una cédula de identidad a favor del también fundador de Wikileaks, a quien el 11 de abril pasado el Gobierno le retiró el asilo otorgado hace casi siete años en la Embajada de Ecuador en Londres.



“El señor Julian Assange lo único que tiene es el número de identidad, no tiene el documento físico como tal, porque no se ha acercado a ninguna oficina del Registro Civil para que le tomen la foto, para que le tomen las huellas dactilares”, sostuvo el exfuncionario.

Reconoció que el registro se originó en las oficinas de esta institución situadas en Chaupicruz, norte de Quito, sin que eso signifique que Assange haya sido considerado un residente del sector.



El proceso tiene otras inconsistencias, como firmas distintas, tasas impagas y una nota de cien sobre cien en un cuestionario aplicado a Assange en español, a pesar de que él no tiene conocimiento solvente de este idioma, según información de la Cancillería.



Un día antes de que se diera por terminado el asilo, el canciller José Valencia emitió el Acuerdo Ministerial 042.



Así declaró como un “acto administrativo lesivo” a la carta de naturalización que le había sido concedida a Assange en diciembre del 2017, casi tres meses después de haberla solicitado.



La Ley Orgánica de Movilidad Humana indica que ese es un paso previo para la nulidad del trámite, aunque podrá ser apelado por el beneficiado.



“Sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, previa acción de lesividad, la autoridad de movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando esta haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión”, indica la Ley en el artículo 81.

La excanciller Espinosa, en cuya gestión se dio este procedimiento, remitió un oficio a la Comisión para que requiera como pruebas de oficio todo el expediente que reposa en la Cancillería y que pida la comparecencia de abogados de Assange.



La mesa legislativa prevé analizar hoy las pruebas de descargo remitidas por escrito por Espinosa, debido a que ella permanece fuera del país desde septiembre pasado, cuando asumió la Presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene como sede Nueva York, EE.UU.



El proceso de interpelación a la exfuncionaria es impulsado por asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y Creo. Marcelo Simbaña, uno de ellos, exigió que Espinosa también sea censurada por su gestión frente a la crisis de seguridad que vivió el país en la frontera norte, el año pasado.



El legislador detalló que Espinosa se ausentó del país en los momentos más críticos para promocionar su candidatura a la ONU.



De eso también dio cuenta Ricardo Rivas, uno de los familiares del equipo periodístico de este Diario que fue secuestrado y asesinado. Dijo que solo tuvieron contacto con la funcionaria desde el 14 de abril del 2018; es decir, luego de que se confirmara el desenlace del crimen.



César Navas, exministro de Seguridad, se excusó de comparecer a la Comisión por estar fuera del país.

Hechos en torno a la naturalización de Julian Assange

​

16 de septiembre 2017

El ‘hacker’ australiano Julian Assange, mientras estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, solicitó la naturalización como ciudadano ecuatoriano.



12 de diciembre 2017

La carta de naturalización le fue entregada a Assange, y luego la Cancillería trató de nombrarlo funcionario diplomático ecuatoriano, lo cual fue rechazado por Londres.



10 de abril del 2019

El canciller José Valencia declaró al procedimiento como un acto lesivo, conforme el artículo 81 de la Ley de Movilidad Humana. Este es un paso previo a la nulidad.



8 de mayo del 2019

La Comisión de Fiscalización convocó a varios exfuncionarios de la Cancillería para que rindan explicaciones, como parte del juicio a la excanciller Espinosa.