Comienza juicio a voluntario que dejaba agua a migrantes en frontera de EE.UU.

El juicio al profesor universitario Scott Warren, miembro de No Más Muertes, comenzó este miércoles 29 de mayo del 2019 en la Corte Federal de Tucson, Arizona, y podría marcar el futuro de la ayuda humanitaria en la frontera de EE.UU. con México, dijeron activistas.

Warren enfrenta tres cargos criminales por ofrecer agua, comida, ropa limpia y una cama para dormir a dos inmigrantes indocumentados dentro del campamento del grupo humanitario No Más Muertes, en la población de Ajo, en Arizona.



En caso de ser declarado culpable, el voluntario podría enfrentar una sentencia de hasta 20 años de prisión.

​

El juicio, que se espera termine el próximo 7 de junio, comenzó esta tarde con la selección del jurado.



"Es un acto de simple humanidad, no solo se vive una crisis migratoria en la frontera, sino una crisis humana, una crisis moral", dijo el reconocido lingüista y filósofo Noam Chomsky durante una conferencia de prensa en las afueras de la Corte Federal en Tucson.



Chomsky indicó que los cargos de "albergar inmigrantes indocumentados" impuestos a Warren le recuerdan el conflicto que hubo en la década de 1980 en los países centroamericanos.



Catedrático de la Universidad de Arizona, Chomsky enfatizó en que Estados Unidos debe reconocer el papel que jugaron en el desplazamiento masivo y la migración forzada de tantas personas de Centroamérica.



También, alabó el trabajo humanitario que grupos como No Más Muertes llevan a cabo en la frontera.



"Debemos emprender esta tarea con buena voluntad y dedicación, no solo para compensar lo que hemos hecho, sino porque es un acto de humanidad simple", dijo Chomsky.



"Esto sería cierto incluso si no tuviéramos la responsabilidad de crear las condiciones a partir de las cuales personas huyen desesperadas. Más aun cuando compartimos la responsabilidad de estas tragedias tal y como somos", remarcó el filósofo.



Por su parte, Alison J. Harrington, pastora con la Iglesia Presbiteriana del Sur en Tucson, dijo que el juicio es un "ataque directo" a los grupos de ayuda humanitaria en la frontera por parte de la Administración de Donald Trump.



"Esperábamos que después de tantas llamadas y firmas provenientes de personas de todas partes del país la fiscalía retirara los cargos antes de comenzar el juicio", anotó Harrington.



Warren, profesor de la Universidad del Estado de Arizona, fue arrestado en enero de 2017 durante una redada al campamento de No Más Muertes, donde los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a dos inmigrantes indocumentados.



Liberado posteriormente, el profesor enfrentó otro juicio el mes pasado por ingresar en un automóvil al Refugio Nacional de Vida Salvaje de Cabeza Prieta, Arizona.



También se sentó en el banquillo de los acusados por "abandono de propiedad", por haber dejado en el desierto galones de agua y comida enlatada que para salvar vidas de inmigrantes que cruzan el desierto de Arizona.

El juez en este otro caso aun no ha dado a conocer su veredicto.