Juicio político a Trump gana terreno entre los demócratas en EE.UU.

Las discusiones en el Partido Demócrata respecto a un eventual “impeachment” se intensificaron el martes 21 de mayo del 2019 luego de que Don McGahn, exabogado del presidente Donald Trump, se negara a declarar sobre acusaciones de obstrucción a la justicia formuladas contra el mandatario estadounidense.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes rechazaron la presión de colegas y compañeros de partido para relanzar la posibilidad de un juicio político luego de que la Casa Blanca obstaculizara nuevamente la investigación parlamentaria sobre la connivencia del equipo de Trump con Rusia en las últimas elecciones estadounidenses.



Furiosos porque McGhan faltó este martes a una citación en el Congreso, legisladores demócratas amenazaron con llevar el caso a los tribunales.



McGahn, quien entregó al fiscal especial Robert Mueller indicios de que Trump intentó torpedear la investigación sobre un supuesta trama rusa, faltó a la citación ante la Comisión Judicial de la Cámara de la Representantes tras ser instruido por la Casa Blanca.



La negativa de McGahn a comparecer ante el Comité Judicial fue la más reciente en una creciente lista de maniobras de la Casa Blanca para frustrar las investigaciones de la cámara controlada por los demócratas.



En la noche del martes, los demócratas anunciaron una nueva convocatoria: la de Hope Hicks, exasesora de Donald Trump a la que consideran testigo clave para sus investigaciones sobre el presidente.



Hicks debe entregar documentación antes del 4 de junio y presentarse a una audiencia pública el 19 de junio ante el Comité Judicial.



Otra exempleada de la Casa Blanca, Annie Donaldson, jefa de gabinete de Don McGhan, también sería citada por los demócratas para que se presente ante el Comité Judicial el 24 de junio en audiencia pública.



Refiriéndose al exabogado de Trump, la Casa Blanca asegura que un exasesor presidencial no puede ser obligado legalmente a declarar.



El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, no está de acuerdo con esa argumentación. “Nuestras citaciones no son opcionales”, afirmó .



“Permítanme ser claro: este comité escuchará el testimonio del señor McGahn, incluso si tenemos que acudir a los tribunales para garantizarlo”, advirtió.



La portavoz del Ejecutivo, Sarah Sanders, dijo el lunes que la investigación de Mueller sobre la supuesta colusión de Trump con Rusia exoneró al presidente, por lo que no es necesario seguir indagando.



Y la Casa Blanca apeló el martes una orden de la corte federal para que los contadores de Trump entreguen sus declaraciones de impuestos a otro comité de la Cámara.



Se ha negado igualmente a entregar al Congreso una versión completa del informe de Mueller y los documentos vinculados a la investigación.



Ante esta serie de actitudes de la presidencia, diputados de la oposición volvieron a la carga para enjuiciar a Trump.



“Debemos iniciar una investigación de juicio político”, declaró el representante Mark Pocan, uno de los líderes de ala progresista del Partido Demócrata.



“Tenemos que hacer nuestro trabajo y pronunciarnos sobre el impeachment”, tuiteó otra diputada de la izquierda demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez.



La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien hasta ahora ha rechazado esa opción, programó una reunión para el miércoles para discutir el tema.



Jerry Nadler, dijo que cada uno de los incidentes que McGahn describió en el informe de Mueller “constituyen un delito” y que el exasesor tiene que testificar ante el Congreso.



Nadler dejó claro, no obstante, que está a favor de mantenerse apegado a la postura del partido de lanzar investigaciones públicas y no avanzar hacia un procedimiento de destitución.



En el mismo sentido se pronunció el diputado Steny Hoyer, otro de los principales referentes demócratas en la Cámara.



The Washington Post informó sin embargo que el lunes por la noche, Nadler, cuyo comité manejaría cualquier acción de juicio político, le dijo a Pelosi que estaba a favor de abrir una investigación de impeachment, el primer paso en ese proceso.



La representante Sheila Jackson Lee, miembro del comité de Nadler, declaró por su lado a la prensa que presentará formalmente una “resolución de investigación” para el juicio político “en las próximas 48 horas”.



Pero Hoyer argumentó que sus compañeros demócratas aún no estaban listos para una iniciativa de este tipo.



“No creo que haya ningún demócrata que piense que Trump no ha hecho algunas cosas que probablemente justifican el juicio político”, señaló. “Habiendo dicho eso (...) -completó- pienso que la mayoría de los demócratas sigue creyendo que debemos continuar en la senda en la que hemos estado”.