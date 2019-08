Cuatro causales tiene el pedido de juicio político contra ministra Romo

LEA TAMBIÉN

Con 42 firmas de respaldo, los asambleístas Roberto Gómez, del movimiento Creo, y su excoidearia Lourdes Cuesta, presentaron hoy, jueves 8 de agosto del 2019, un pedido de juicio político en contra de la ministra del Interior, María Paula Romo.

A ella la acusan de incumplir con sus funciones en cuatro temas: la crisis carcelaria, inseguridad ciudadana, abuso de bienes públicos e irrespeto a normas vigentes.



Entre las pruebas presentadas constan documentos y grabaciones audiovisuales sobre declaraciones de Romo, indicó Gómez.



Las firmas de respaldo de la solicitud provienen, en su mayoría, de asambleístas del correísmo, el Partido Social Cristiano e independientes.

#Asamblea | Con 42 firmas de respaldo, los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta presentan pedido de juicio político en contra de ministra María Paula Romo, a quien acusan de incumplir con sus funciones en relación a crisis carcelaria y seguridad ciudadana



El líder de Creo, Guillermo Lasso, señaló en Guayaquil que no respalda el pedido de Gómez, quien actúa al margen de la bancada legislativa.



A nombre del bloque de Alianza País (AP), el legislador Rubén Bustamante sostuvo que no están de acuerdo, pues dijo que esto no solucionará el problema de la inseguridad.



El también oficialista César Litardo, presidente de la Asamblea, guardó cautela y recordó que la solicitud debe ser analizada primero por la unidad de gestión documental y el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



El CAL, por su lado, se reunió esta mañana y aplazó una sanción para los asambleístas que no acuden a las sesiones de las comisiones o del Pleno, incumpliendo con sus tareas legislativas.