10 hitos de María Fernanda Espinosa en el caso Julian Assange; asambleístas piden el juicio político de la excanciller

Este 16 de abril del 2019, en una rueda de prensa, legisladores pidieron a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que remita la solicitud de juicio político que impulsan contra la excanciller de Ecuador María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 31 de mayo del 2018 se presentaron 59 firmas para solicitar la interpelación de la entonces canciller de la República. El 25 de marzo pasado el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) admitió el proceso.



A Espinosa la acusan de incumplir funciones en relación a la situación de la frontera norte y en el caso de la naturalización del hacker australiano Julian Assange.

Asambleístas del PSC y CREO exhortan a que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, remita a la Comisión de Fiscalización el pedido de juicio político contra la excanciller María Fernanda Espinosa, a quien acusan de incumplimiento de funciones.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/h9R6hcOtiJ — El Comercio (@elcomerciocom) 16 de abril de 2019



El 11 de enero del 2018, la excanciller Espinosa reveló que Ecuador le había concedido una carta de naturalización al fundador de WiKiLeaks, Julian Assange. El hacker había solicitado este paso el 16 de septiembre de 2017 y la nacionalidad fue otorgada, antes de asignarle una dirección sui géneris como dirección domiciliaria: parroquia Chaupicruz, en el norte de Quito.



Espinosa siempre tuvo una posición clara frente al fundador de WikiLeaks. Aquí, 10 fechas clave:



1. Ginebra, 26 de enero del 2015

María Fernanda Espinosa intervino en el ‘Segundo ciclo del examen periódico de Derechos Humanos del Reino de Suecia’ como representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, para recomendar al Gobierno sueco que avance en la defensa y protección de los derechos humanos de Julián Assange. “La recomendación del Gobierno ecuatoriano a Suecia de limitar el tiempo de prisión preventiva o situación equivalente de privación de libertad, sin formulación de cargos; y, además, agilizar los mecanismos de cooperación internacional en los órganos judiciales y de la Fiscalía, para garantizar el debido proceso, específicamente cuando la persona afectada esté protegida por una decisión de asilo o por el estatuto de refugiado”.



2. Ginebra, 13 de septiembre del 2016

María Fernanda Espinosa, representante permanente del Ecuador ante la ONU, pidió que Suecia y Reino Unido acaten la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Julián Assange, durante la sesión número 33 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Grupo de Trabajo presentó un informe a favor de Assange, en el cual afirmaba que se encuentra bajo detención arbitraria y pedía su inmediata liberación, ya que el encierro incluso ha afectado su salud.



3. Quito, 12 de diciembre del 2017

María Fernanda Espinosa, como canciller, otorgó la nacionalidad ecuatoriana al australiano Julian Assange. Obtuvo el número de cédula ecuatoriana 1729926483, inscrito en la parroquia Chaupicruz, en Quito, Pichincha, pese a que se encontraba en Londres, en la Embajada de Ecuador.



4. Quito, 15 de diciembre del 2017

María Fernanda Espinosa, canciller, delegó que se nombrara a Julian Assange consejero de la Embajada de Ecuador en Londres. El otorgamiento de la nacionalidad fue parte de una estrategia para que el australiano pudiera salir con inmunidad diplomática de la Embajada y viajar a Ecuador.



5. Italia, 15 de diciembre del 2017

María Fernanda Espinosa, como canciller y de visita oficial en Italia y Vaticano, señaló que Julian Assange “es una persona que debe ser protegida” y que Ecuador “tiene la obligación de garantizar su bienestar, su integridad tanto física como psicológica y el respeto de los derechos humanos”.



6. Quito, 11 de enero del 2018

María Fernanda Espinosa, como canciller, dijo que la decisión de entregarle la nacionalidad a Assange se fundamentó en la Constitución y en los convenios internacionales de los que Ecuador es participante, por lo que está obligado a respetar sus derechos humanos. Entonces, la funcionaria dijo que de no actuar, “se generarían responsabilidades al Estado ecuatoriano frente al cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”. La funcionaria dio declaraciones porque la víspera Assange publicó en redes sociales una foto suya con la camiseta de la Selección de Ecuador.



7. Quito, 15 de enero del 2018

María Fernanda Espinosa, canciller, señaló públicamente: “Ecuador es un país respetuoso de los derechos humanos y si él (Assange) solicita ser naturalizado ecuatoriano, hay que cumplir la ley”.



8. Quito, 7 de febrero del 2018

María Fernanda Espinosa, canciller, dijo que el Gobierno de Ecuador tiene “temores fundados” de que la vida de Assange pudiese “correr peligro” si fuera extraditado a Estados Unidos, por lo que el asilo seguía en pie. “Sabemos que los pedidos de extradición no son públicos. No sabemos si existe o no (una amenaza) pero sí ha habido pronunciamientos del Fiscal de EE.UU. y de un director de la CIA señalando que ven a Julian Assange como sujeto de una posible detención”.



9. Quito, 9 de mayo del 2018

María Fernanda Espinosa, canciller, aseguró que se buscan formas entre Gran Bretaña y Ecuador para una salida de Assange. “Estamos buscando una salida, pero esa salida tiene que enmarcarse dentro del derecho internacional de los derechos humanos”.



10. Quito, 29 de mayo 2018

El presidente Lenín Moreno le dijo a la Deutsche Welle (DW) que la decisión de entregarle la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange fue tomada por la canciller María Fernanda Espinosa. “Esa fue una decisión de la señora canciller (María Fernanda Espinosa). Yo le había manifestado a la señora Canciller que, con la mayor libertad, escoja la forma de solucionar el problema. Y ella escogió ese sistema. No fue el más adecuado, pero yo fui respetuoso de eso”.