Juicio político contra el Ministro de Trabajo se dará este jueves 8 de abril

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), convocó al Pleno para el trámite del pedido de juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, por supuesto incumplimiento de funciones.

El proceso consta como único punto de la sesión 700 en modalidad virtual que se dará este jueves 8 de abril del 2021, a las 11:00, según la convocatoria.



A Isch las asambleístas del correísmo Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín lo acusan de incumplir con sus funciones de proteger los derechos de los trabajadores. Para una censura y destitución se requieren de 91 votos en el Pleno.



El expediente llegará al pleno después de que la Comisión de Fiscalización se encargó de sustanciar esta causa, aunque entre sus integrantes hubo desacuerdos para la aprobación del informe.



Los asambleístas socialcristianos Mercedes Serrano y Denis Marín cuestionaron que el Ministro vaya a ser interpelado por no incrementar el salario básico unificado para este año, pese a la deflación en la economía ecuatoriana.



El presidente de la Comisión, Elio Peña (PK), propuso un informe en el que recomendó el juicio político contra Isch, que desestimó 4 de las 7 causales planteadas por las interpelantes, entre ellas, el conflicto laboral en la fábrica de explosivos Explocen.



Así, además del sueldo básico, para este proceso contra Isch se alude a la elaboración de un acuerdo ministerial para la reducción emergente de la jornada laboral y la no entrega de información sobre carnés de discapacidad.



El informe de Peña, en principio, fue aprobado, pero después hubo una reconsideración de la votación y después no quedó en firme una resolución. No obstante, la reforma a la Ley Legislativa obliga a que todos estos procesos vayan al Pleno.