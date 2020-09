Juicio de extradición de Assange, interrumpido debido al covid-19

LEA TAMBIÉN

La justicia británica suspendió el jueves 10 de septiembre del 2020 hasta el lunes 14 las vistas en el juicio sobre la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, debido a que la pareja de uno de los abogados desarrolló síntomas de covid-19.

“Debido a la incertidumbre de la situación, la vista se suspende”, anunció la jueza Vanessa Baraister, precisando que las audiencias se reanudarán el lunes 14 de septiembre por la mañana.



Assange, de 49 años, está proceado por 18 cargos de espionaje y piratería informática en Estados Unidos, donde se enfrenta a una condena de 175 años de cárcel, por la difusión en 2010 de más de 700 000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, en particular en Iraq y Afganistán.



La mayoría de los abogados de ambas partes siguieron el procedimiento por videoconferencia el jueves, a la espera de los resultados de la prueba de covid-19 de la persona enferma, que se esperan para el viernes 11 de septiembre.



El australiano, que no acudió personalmente al juzgado el jueves a diferencia de días anteriores, ha expresado repetidamente en los últimos meses su temor de contraer el coronavirus en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, donde está detenido.



“No deberíamos estar aquí hoy, sería un riesgo para nuestro cliente”, afirmó Edward Fitzgerald, uno de los abogados de Assange.



El abogado que representa a las autoridades estadounidenses aceptó que sería injusto seguir adelante sin que el interesado pudiera asistir a la vista en persona y respaldó la decisión de suspenderla.



Después una semana de audiencias en febrero, el juicio para determinar si Assange es extraditado o no a Estados Unidos se reanudó el lunes 7 de septiembre en Londres. Tras un paréntesis prolongado por la pandemia de coronavirus, las audiencias deben durar ahora entre tres y cuatro semanas.