Expresidente panameño Martinelli será juzgado por cargos de corrupción

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien ya fue juzgado por un caso de espionaje político tras ser extraditado por Estados Unidos, deberá encarar un nuevo caso por presunta corrupción, afirmó este miércoles 1 de julio del 2020 uno de sus abogados.

“Le formularon cargos”, señaló a periodistas Ronier Ortiz, uno de los abogados del exmandatario, tras acudir a la fiscalía en Ciudad de Panamá.



Según medios locales, a Martinelli se le vincula al llamado caso New Business, en el que la fiscalía investiga la compra de un grupo editorial, presuntamente con dinero público, durante el mandato de Martinelli (2009-2014) .



El expresidente ha sido mencionado en múltiples escándalos de corrupción durante su administración. Una docena de sus ministros han estado detenidos.



En 2018 Martinelli fue extraditado a Panamá desde Estados Unidos, a donde huyó en 2015, para enfrentar cargos de espionaje, de los cuales fue exonerado en 2019 por un tribunal.



Martinelli, que estuvo encarcelado de manera preventiva dos años en su país, deberá comparecer el jueves ante la fiscalía.



Sin embargo, sus abogados aseguran que no puede ser investigado en función del llamado principio de especialidad, según el cual una persona no puede ser juzgada por otro asunto diferente al que provocó la extradición.

“Vamos a pelear hasta la muerte” presentando “todos los recursos” , manifestó Ortiz. “Es una violación flagrante al principio de especialidad, son unos corruptos y unos sucios en el manejo de la justicia”, añadió.