Juicio por corrupción contra Netanyahu comienza el 17 de marzo de 2020

El juicio por corrupción contra el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, comenzará el próximo 17 de marzo de 2020, quince días después de las elecciones en Israel y, previsiblemente, en pleno proceso de formación del nuevo Ejecutivo.

El Tribunal de Jerusalén fechó este 18 de febrero de 2020 el juicio oral en el que Netanyahu se sentará en el banquillo acusado de los delitos de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción.



Israel celebrará el próximo 2 de marzo elecciones, en las que aunque Netanyahu se hiciera con la victoria no está claro que pueda recibir el mandato del presidente para formar un Ejecutivo.



Como primer ministro no está obligado a dimitir, pero la Fiscalía y el Tribunal Supremo se tendrán que pronunciar sobre la duda legal de si puede liderar la creación de un nuevo Gobierno, sin precedentes en el país.



Lo que es seguro es que no podrá asumir ninguna cartera ministerial.



El pasado 28 de enero, Netanyahu retiró su petición de inmunidad al Parlamento ante la imposibilidad de que saliera aprobada, cuando se encontraba en Washington con el presidente Donald Trump con motivo de la presentación del plan de paz de EE.UU.



Ese mismo día, el fiscal general del Estado, Avijai Mandelblit, formalizó ante un tribunal de Jerusalén la acusación por corrupción, lo que puso en marcha el procedimiento para la celebración del juicio oral.



Netanyahu es el político que más tiempo ha desempeñado el cargo de primer ministro en la historia de Israel, y se convirtió en el primer jefe de Gobierno acusado judicialmente de corrupción mientras ocupaba el cargo.



Su situación judicial ha contribuido al bloqueo político en el país, que en marzo se enfrenta a sus terceras elecciones en menos de un año, y dificultó la formación de un ejecutivo de unidad con su rival político, Beni Gantz, de la coalición centrista Azul y Blanco.