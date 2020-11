La suerte de María Paula Romo se definirá en el Pleno de la Legislatura

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomendó al Pleno Legislativo la censura y destitución de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, por lo que su continuidad en el cargo será una decisión de las bancadas parlamentarias que en julio no la nombraron vicepresidenta de la República, a pesar de encabezar la terna.

Para la remoción de la Secretaria de Estado, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa requieren de las dos terceras partes del Pleno (91 votos). Y es algo que ninguna fuerza política tiene.



En el revés que tuvo Romo en la Asamblea Nacional para ser la cuarta vicepresidenta del gobierno de Lenín Moreno, obtuvo apenas 37 votos a favor y 87 en contra.



La poca conexión de Romo con la Asamblea se reafirmó el 27 de agosto cuando 123 parlamentarios (de 137) exigieron a Moreno que la removiera del cargo, cuando se debatió el caso del exasambleísta Daniel Mendoza, quien la aludió en supuestos repartos de hospitales a cambio de votos en el Legislativo. Aun así, Moreno le ratificó su confianza.



Mientras tanto, ayer, 5 de noviembre del 2020, en la comisión de Fiscalización, se aprobó el informe que recomienda su censura y destitución en la etapa de interpelación con nueve votos de los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana (RC), Creo, Pachakutik (PK) y uno de Alianza País (AP).



Aun así, las bancadas no se adelantan a decir si Romo será censurada en el Pleno. Jimmy Candell, del Bloque de Integración Nacional (BIN), que agrupa a Pachakutik, señaló que la decisión también dependerá de los argumentos de descargo que presente Romo.



“Tendremos que reunirnos para una postura oficial en el momento que venga el informe al Pleno”, puntualizó el coordinador de Creo, el asambleísta Luis Pachala.



En Alianza País (AP) hay criterios divididos, y esto se evidenció en la postura que tuvieron dos de sus representantes en Fiscalización. Mientras la vicepresidenta de la mesa, Noralma Zambrano, se abstuvo, José Serrano votó a favor.



El coordinador del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), Franco Romero, votó en contra. Él dijo que las pruebas aportadas por los interpelantes Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, ex Creo, y la correísta Amapola Naranjo, eran “insuficientes” para demostrar que la ministra Romo había incumplido con sus funciones en hechos relacionados a las violentas protestas de octubre de 2019.



Además, de las tres causales para el proceso contra Romo, se aceptaron dos, que tienen que ver con el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el lanzamiento de estos objetos en universidades que sirvieron como centros de acogida a los manifestantes.



La asambleísta Zambrano cuestionó que para acusar a Romo del incumplimiento de funciones se apliquen disposiciones del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que no corresponden al Ministerio de Gobierno, sino a cuestiones logísticas del personal policial.



Una tercera causal, que aludía a la tardía convocatoria a un comité para la protección de periodistas en las violentas protestas, no fue aceptada porque la Comisión determinó que eso no correspondía a las funciones de Romo sino a las de la Secretaría de Comunicación.



El presidente de la Comisión, Elio Peña (PK), dijo que se respetó el debido proceso. A su vez, recordó que desde que hace dos meses fue reorganizada esta mesa se comprometió a que todos los pedidos de juicio político vayan al Pleno.



El PSC y el correísmo celebraron la decisión. “Hagamos justicia y demos un fuerte golpe a la soberbia, a la amenaza. Es una funcionaria seleccionada a dedo que ha amenazado incluso a los asambleístas”, dijo Bairon Valle (RC), luego de que el socialcristiano Dennis Marín mocionó la aprobación del texto de 84 páginas.



La ministra Romo reaccionó en Twitter y afirmó que “en Fiscalización se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de estado”.



“Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo. Yo seguiré del lado de la verdad, la paz y la democracia como lo estuve en octubre”, anotó.



Al cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento de otras autoridades del Gobierno. Tampoco del presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), quien deberá convocar al Pleno para la interpelación.



En contexto

​

El expediente fue aprobado con 9 votos de asambleístas del PSC, el correísmo, Pachakutik, Creo y uno de Alianza País (AP). También hubo una abstención y un voto en contra. Otros dos pedidos de interpelación a Romo se archivaron hace un año.