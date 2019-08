Un afortunado jugador gana 209 millones de euros (USD 233 millones) en lotería de Italia

LEA TAMBIÉN

Un afortunado jugador que aún no se dio a conocer ganó 209 millones de euros (USD 233 millones) en el SuperEnalotto, un premio récord en Italia, mediante un boleto automático comprado en un bar de Lodi, cerca de Milán, en el norte del país.

Para ganar el premio gordo hay que acertar seis números entre 90 posibles, cosa que no sucedía desde junio de 2018.



El dueño del bar, Guglielmo Poggi, declaró que no sabía quién había comprado el ticket con los números 7, 32, 41, 59, 75 y 76.



“¿Cómo saberlo? La gente no paraba de pedir boletos automáticos y yo imprimía e imprimía” contó Poggi.



En Lodi, una ciudad de 40 000 habitantes a 50 km de Milán, existe una gran expectativa por conocer al nuevo millonario.



El récord precedente del SuperEnalotto, 177 millones de euros, databa de octubre de 2010.



El nuevo récord de 209 millones de euros supera el récord de 190 millones del sorteo europeo Euromillones, cuyo reglamento no permite superar esa cifra.



Ese premio máximo de 190 millones fue ganado tres veces, en agosto de 2012 en el Reino Unido, en octubre de 2014 en Portugal y en octubre de 2017 en España.



No obstante, esas sumas parecen irrisorias si se compara con los “gordos” de otros países.



En octubre de 2018, una habitante de Carolina del Sur en Estados Unidos, cuya identidad no se conoce, ganó la suma de USD 1 537 millones en la lotería Mega Millions, estableciendo un récord mundial.