Jueza dicta prisión preventiva contra Dalo Bucaram, sus dos hermanos y otros por presunta asociación ilícita

Jacobo, Michel y Dalo Bucaram Pulley, hijos del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz, se convirtieron en prófugos de la Justicia. La jueza Gianella Noritzs dictó en su contra prisión preventiva, tras procesarlos penalmente por el presunto delito de asociación ilícita para la venta irregular de insumos hospitalarios al Estado. La resolución se conoció la madrugada de este viernes 31 de julio del 2020, en Guayaquil.

Con base en elementos presentados por la Fiscalía, en audiencia de formulación de cargos, la Jueza dispuso la misma medida cautelar en contra de Noé y Daniel Salcedo y de otras 6 personas de las 15 investigadas por esta figura delictiva, castigada con penas de tres a cinco años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).



La jueza Noritzs ordenó además la prohibición de enajenar bienes, transferir acciones y liberar pólizas, así como el bloqueo de cuentas de los procesados en el sistema financiero nacional.

La audiencia de formulación de cargos se inició la mañana del jueves 30 de julio en la Unidad Judicial Albán Borja de Guayaquil. A la cita judicial asistieron los abogados de Dalo, Michel y Jacobo Bucaram. La Fiscalía estableció las responsabilidades de cada uno.

Además, dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica para 3 procesados y arresto domiciliario para 1. También, dictó la prohibición de enajenar bienes, transferencia de acciones y liberación de pólizas, y bloqueo de cuentas en el sistema financiero nacional. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 31, 2020





Investigaciones contra Abdalá Bucaram



Con este proceso, hijos de Abdalá Bucaram suman tres indagaciones en la Fiscalía de Ecuador. Las otras dos están direccionadas al expresidente Abdalá Bucaram. Sobre él pesan dos acusaciones por los presuntos delitos de tráfico de armas y tráfico de bienes patrimoniales.



En este último caso, la Fiscalía ha señalado que el exmandatario tenía de forma ilegal piezas arqueológicas en su vivienda.



Este Diario conoció que se trata de 19 esculturas. Todas fueron sometidas a un examen técnico realizado por la regional 5 del Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) de Guayaquil.



Joaquín Moscoso, director de la entidad, confirmó a EL COMERCIO que tres de las piezas arqueológicas son originales y que pertenecen a la cultura Bahía, de entre el periodo de 100 a 900 años d.C., y a la cultura Chimú tardío de la Costa norte del actual Perú.



“Por el momento no podemos dar más información porque somos técnicos peritos de la investigación penal”, indicó Moscoso.



El funcionario añadió que Bucaram no se encuentra registrado como custodio de ninguno de estos bienes patrimoniales, un requisito que se establece en la Ley Orgánica de Cultura.



Además, según la autoridad del INCP los bienes patrimoniales culturales le pertenecen al Estado y ninguna persona o institución puede atribuirse su propiedad.



Por este caso, la Fiscalía formulará cargos contra el expresidente y su hijo Jacobo en los próximos días.



En las últimas horas se conoció que otros entes, parte de Fiscalía, han empezado a buscar información relacionada con negocios de Dalo Bucaram.



La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) pidió a la LigaPro un informe sobre el Directorio del equipo 9 de Octubre. La solicitud de información se presenta luego de que se conociera que Dalo Bucaram es el presidente del club.



AFNA quiere conocer más a fondo el presupuesto que tiene el equipo y si existen posibles anomalías en lo financiero.

En entrevista con radio Redonda, Dalo Bucaram, quien actualmente se halla con su familia en EE.UU., reaccionó a esa solicitud y manifestó su descontento.