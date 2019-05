Jueza negó el pedido de fianza a favor del ciudadano sueco Ola Bini 

LEA TAMBIÉN

La jueza Yadira Proaño negó el pedido de fianza a favor del ciudadano sueco Ola Bini, en la audiencia que se realizó este miércoles 29 de mayo del 2019 en la Unidad Judicial Norte, en Quito. La magistrada acogió el pedido del fiscal Fabián Chávez, quien se opuso a la solicitud de caución solicitada por la defensa del informático.

A través de esta figura legal, el informático esperaba salir del Centro de Detención Provisional de Quito (CDP), en donde se encuentra recluido desde el pasado 12 de abril. Él es procesado por un supuesto ataque a la vulneración de los sistemas informáticos.



La diligencia se realizó de forma reservada en el cuarto piso de la Unidad Judicial Norte. Esto debido a que la jueza Proaño ordenó que el público saliera después de que sonara un celular, pese a su advertencia sobre el uso de equipos electrónicos dentro de la sala.



A las 15:20, la exposición de los argumentos de los abogados de Bini y la Fiscalía terminaron. Desde ese momento, la jueza inició la deliberación.



Según el Código Integral Penal (art. 543), la caución o fianza se usa para reemplazar la prisión preventiva de un sospechoso y garantizar que este comparezca a las siguientes audiencias y no eluda la justicia a través del pago de dinero, póliza, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por una institución financiera.



Esta figura legal podrá ser solicitada siempre que se reúnan ciertos requisitos. Entre estos: que la persona no esté procesada por un delito contra menores de edad, que la pena del delito sea menor a cinco años de cárcel y que la causa no sea por violencia contra la mujer o la familia.



Amigos de Ola Bini se encontraban afuera de la sala de audiencia en espera de la resolución. Su madre también asistió. Esta vez, el extranjero no fue trasladado del CDP a la diligencia judicial.