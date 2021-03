Jueza ordena a Salud que entregue lista de vacunados contra covid-19 y contratos de compra

La jueza Celma Espinosa concedió la acción constitucional de acceso a la información pública presentada por la organización Acción Jurídica Popular. La resolución se dio la mañana de este lunes 1 de marzo del 2021 en una audiencia realizada en el Complejo Judicial, en el norte de Quito.

Santiago Machuca, vocero de la organización, detalló que la solicitud tiene tres pedidos puntuales: el plan de vacunación en todas sus fases, la lista de inoculados y los contratos. “El Ministerio de Salud tiene 15 días para presentar los documentos”.



Machuca aclaró que los 15 días aún no empiezan a correr. Eso será desde que se haga la notificación física o escrita. “Tome en cuenta que en la audiencia se dispuso lo dicho de forma oral. Debemos esperar a que nos notifiquen para solicitar el cumplimiento de lo mencionado por parte del Ministerio”.



En varias oportunidades, el exministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, quien habría salido del país el sábado 27 de febrero del 2021 tras su renuncia, explicaba que se firmaron cláusulas de confidencialidad, por lo cual, no podía dar a conocer detalles de los contratos; así como precios de las dosis adquiridas.



“Esos contratos deben ser públicos; no entra la confidencialidad. Sin embargo, lo que llamó la atención durante la audiencia es que la abogada del Ministerio de Salud dijo que no hay contratos sino convenios”, puntualizó el abogado de Acción Jurídica Popular.



Además, Machuca indicó que la abogada de Salud dijo que “entregar la lista de vacunados generará conmoción social”, detalló.



La audiencia se llevó a cabo entre las 09:00 y 10:00 de este lunes. La organización estudiará próximas acciones.



El viernes 26 de febrero, Acción Jurídica Popular también solicitó a la Fiscalía General del Estado que impida la salida del exministro del país. No se concedió, por lo que Zevallos habría viajado rumbo a Miami (EE. UU.).



El pedido se dio por el tema de “las vacunas que han seguido aplicándose para ’very important people’, sin que se destinen al personal de primera línea como lo preveía el propio plan gubernamental de vacunación”, consta en el pedido de la organización.



En el documento además se anota que Zevallos “por su cargo se ha beneficiado a un familiar y ahora como se sabe a allegados al Gobierno, consideramos hay indicios suficientes para formular cargos por tráfico de influencias”.



En un video publicado por la Secretaría General de Comunicación, con fecha del 27 de enero del 2021, el galeno reconoce haber vacunado a su madre. Luego de ello se conoció que miembros del gabinete y personajes reconocidos también habrían sido inmunizados. Uno de ellos un radiodifusor, Diego Oquendo. Además, un dirigente del fútbol capitalino. Un ministro en funciones.