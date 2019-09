Jueza rechazó acción de protección sobre comercialización del suero de leche líquido

LEA TAMBIÉN

La jueza de Garantías Constitucionales, Nancy Altamirano, negó la acción de protección presentada por la abogada ambientalista Inés Manzano por la moratoria de comercializar el suero de leche líquido. La decisión fue expuesta en la audiencia que se desarrolló el viernes 20 de septiembre del 2019, en la Unidad Judicial de la Parroquia Mariscal Sucre en Quito.

La decisión se tomó pasadas las 15:00 del viernes. Después de más de tres horas de audiencia, la Jueza adujo que la demanda era improcedente y se evidencia que no existe vulneración a un derecho constitucional.



La violación del derecho a vivir en un ambiente sano, la seguridad alimentaria y ocho derechos más eran “vulnerados”, según la demandante, quién informó que ya presentó la apelación al dictamen de la jueza.



Manzano señaló que es necesario conocer el nivel de contaminación que provoca el desecho del suero líquido. En Ecuador, se produce un estimado de 1,4 millones de litros de suero al día que en su mayoría es arrojado a las acequias, ríos y quebradas. Unas diez provincias y ocho cuencas hidrográficas están siendo contaminadas, advierte.



Con el pronunciamiento del presidente de la República, Lenín Moreno en el evento Ecuador país lechero sobre la comercialización del suero de leche solamente en estado pulverizado, Manzano afirma que está enfrentando a dos sectores de la misma cadena láctea.



El mismo criterio comparte Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE). El acuerdo representa una medida política que busca “contentar a los ganaderos”, pero que no soluciona los problemas estructurales del sector, afirmó.



Para Alarcón el que se prohíba o se incremente la venta del suero no significa que va a devolver la competitividad a los ganaderos.



El tema se incluye en medio de la polémica en el sector lechero, a raíz de que la Asamblea Nacional aprobó, en esta semana la sanción con cárcel a la venta del suero de leche líquido para su uso dentro de la cadena láctea, dentro de las reformas al Código Integral Penal (COIP).



La reforma al COIP exceptúa de penalización cuando el suero provenga de un proceso de pulverización y se utilice o comercialice en estado sólido como polvo o concentrado de suero.



En este contexto, el CCE convocó para lunes 23 de septiembre a una rueda de prensa en Quito y Guayaquil para presentar su postura de rechazo a la penalización de los precios oficiales de los productos agroindustriales.