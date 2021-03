Juez Ángel Torres no tratará el pedido de recuento de actas solicitado por Yaku Pérez

El juez Ángel Torres, integrante del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no participará en la resolución del recurso subjetivo presentado por Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik, en contra de los resultados de la primera vuelta de las elecciones de Ecuador. El Pleno del organismo aceptó la excusa de Torres, con cinco votos a favor, el miércoles 10 de marzo del 2021.

El magistrado se excusó de participar en la resolución del caso, tras reconocer ante sus colegas jueces que sí hubo un “encuentro no acordado” con Pérez el pasado 3 de marzo. Según el medio digital La Posta, el encuentro tuvo lugar en el departamento del exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Darwin Seraquive.



“Si bien no existe ningún hecho que menoscabe la imparcialidad propiamente dicha, en esta causa y de no conocer el contenido del recurso, el hecho de haberse producido un encuentro, no acordado, da lugar a la necesidad de abstenerme de intervenir en cualquier decisión jurisdiccional relativa al reclamo en curso”. La excusa se aceptó con los votos de los jueces Arturo Cabrera, Patricia Guaicha, Joaquín Viteri, Fernando Muñoz y Guillermo Ortega.



Por dicho “encuentro no acordado” también se ingresó una acción de queja en contra de Ángel Torres, pero todavía no ha sido calificada a trámite en el Tribunal.



Yaku Pérez y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, piden al TCE que se dé paso al recuento de más de 28 000 actas con supuestas inconsistencias. El candidato presidencial del movimiento indígena habla de una presunta “migración” de votos de su casillero a otros candidatos.



Fernando Muñoz es el juez sustanciador del caso, quien deberá presentar un proyecto de sentencia ante el Pleno. El recurso subjetivo se resolverá en una sola instancia, ya que se basa en el numeral 5 del artículo 269 del Código de la Democracia.