Juez electoral decidiría el 9 de marzo de 2021 si acepta a trámite recuento de Pachakutik

El juez Fernando Muñoz, integrante del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tiene plazo hasta este martes 9 de marzo del 2021 para decidir si acepta a trámite o no la apelación solicitada por Pachakutik y su candidato presidencial, Yaku Pérez. El aspirante pide el recuento de más de 20 000 actas de la primera vuelta de las elecciones, por supuestas inconsistenticas.

Desde el TCE se explicó que durante el fin de semana el personal del Tribunal colaboró con la foliación de las cerca de 44 000 hojas que presentó Pachakutik con el recurso, con lo que el plazo original que fenecía el sábado por la noche se amplió. Se trata de 440 cuerpos, con 100 hojas cada uno, que forman parte del expediente. Se indicó que según el Reglamento de Trámites, se deben contar 48 horas después de que el juez sustanciador haya recibido el expediente completo del caso, para decidir si lo acepta o no a trámite.



La solicitud de apelación también se envolvió de polémica, luego de que La Posta publicara fotos de un “saludo casual” entre Yaku Pérez y el juez Ángel Torres, integrante del TCE, en un edificio privado del norte de Quito. El artículo 12 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral dice que ningún candidato se puede reunir con los jueces electorales, y que, si lo hacen, deben enviar una carta al Pleno.



Si el juez Fernando Muñoz califica a trámite la apelación, empezarán a correr 15 días de plazo para que el Tribunal se pronuncie sobre el recuento solicitado por Pachakutik. Según el calendario de la segunda vuelta, la campaña electoral del balotaje se iniciará el martes 16 de abril.



En caso de que el recurso no sea admitido a trámite, lo que procede es el archivo, sin opción de revisión. Si la apelación no es aceptada a trámite, el TCE tendría vía libre para certificar que no existen recursos pendientes y autorizar el inicio de la impresión de la papeleta del balotaje, con lo que se ratificarían los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que colocan en segunda vuelta a Andrés Arauz (Unes) y a Guillermo Lasso (Creo-PSC).



Pachakutik apeló ante el TCE, luego de que el CNE diera paso a la apertura de 31 actas, de las más de 27 000 que ese movimiento presentó con supuestas inconsistencias. Yaku Pérez habla de un supuesto fraude orquestado en su contra.