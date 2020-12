Juez del TCE analizará si es extemporánea o no nueva acción contra binomio de UNES

El Juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, confirmó que aceptó a admisión un recurso subjetivo contencioso electoral en contra del binomio de Unión por la Esperanza (UNES). Esto a pesar de que esa fórmula presidencial ya quedó en firme en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así lo aseguró la mañana de este martes 15 de diciembre del 2020, durante una entrevista radial con Jimmy Jairala.



El recurso fue presentado por el exministro Carlos Arboleda y Wilson Freire, la noche del 14 de diciembre, una vez que el CNE no aceptó un recurso contra la fórmula presidencial del correísmo.



Torres aclaró que a pesar de que el binomio ya quedó en firme, los dos sujetos políticos tienen tres días a partir de esa notificación del CNE para "interponer un recurso subjetivo contencioso electoral". Por lo que ahora corresponde, en sentencia, determinar si la acción fue o no interpuesto dentro de esos tres días que prescribe el ordenamiento jurídico.



"Entonces si es que no fue presentado dentro de los tres días evidentemente es un recurso extemporáneo y corresponde simplemente a no tratar los temas de fondo", precisó Torres.



El Juez aseguró que resolverá el caso con la mayor prontitud posible. "El Tribunal no está en condiciones de volver o de no tramitar los recursos que se presentan, sino darle trámite con la mayor prontitud y en el marco del ordenamiento jurídico y así será tratado este caso", afirmó.



El Pleno del CNE había negado el pasado 8 de diciembre, por improcedente, la solicitud de las dos figuras contra el binomio. Con ello, las postulaciones de Andrés Arauz y Carlos Rabascall quedaron en firmes.



El TCE había dispuesto al organismo electoral atender ese pedido presentado por Arboleda y Freire, que inicialmente no fue tramitado “por no tener legitimación activa”.