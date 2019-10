Juez tailandés se dispara en tribunal como crítica a su sistema judicial

LEA TAMBIÉN

Al término de una vista, un juez del sur de Tailandia trató de suicidarse recientemente con un disparo en el pecho en señal de protesta por una supuesta interferencia judicial de sus superiores, aseguró el propio magistrado en un carta.

Khanakorn Pianchana, juez del Tribunal Provincial de Yala, está siendo tratado en un hospital por las heridas, que no amenazan su vida, tras el intento de suicidio.



En un documento de 25 páginas, que el juez colgó en sus redes sociales y compartido a lo largo de estas en el país, Khanakorn denuncia presiones para hallar culpable de asesinato y tenencia ilegal de armas a un grupo de personas, a pesar de las dudas que plantean las pruebas.



No obstante, el magistrado absolvió a los cinco acusados, algunos de los cuales se enfrentaban a la pena capital, y acto seguido se disparó a sí mismo en la sala del tribunal.



"Devolver el veredicto a los jueces. Devolver la justicia a las personas", repitió hasta en tres ocasiones el juez tailandés a lo largo del documento, donde apunta, "si no puedo cumplir mi juramento (con la justicia), prefiero morir a vivir sin honor".



Por su parte, Suriyan Hongvilai, portavoz del tribunal de Yala, en la región de mayoría musulmana en el sur del país, aseguró este sábado a los medios locales que el juez intentó suicidarse debido a causas personales y por causas del estrés, recoge el diario "Bangkok Post".



La Oficina del Poder Judicial de Tailandia anunció que ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido.